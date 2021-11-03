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Bandaj ne demek, ne anlama gelir? Bandaj kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Bandaj#Nedir
Bandaj ne demek, ne anlama gelir Bandaj kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Kendimizi geliştirmek için gündemi yakından takip ediyoruz. İnternetten veya televizyondan herhangi bir farklı kelime görülebiliyor. Kullanılan kelimelerin anlamı bilinmediği zaman kişiler araştırma yapıyor. Bandaj kelimesinin tam olarak sözlükteki karşılığı da merak edilen bilgilerden biridir. Bandaj ne demek, ne anlama gelir? Bandaj kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında detayları derledik.

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Bandaj kelimesi herkesin daha önce karşılaştığı bir kelimedir. Bandaj kelimesinin TDK'da olan anlamı, sargı ve sargı ile sarmadır. Günümüzde bandaj kelimesi her alanda duyulabiliyor.

Bandaj Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkçe dilinde kullanılan bandaj kelimesinin ne anlama geldiği araştırılabiliyor. Sözlükteki karşılığı kontrol edilerek bandaj kelimesinin anlamı merak ediliyor. Bandaj kelimesinin karşılığı öğrenilmek istenen bir bilgidir. Kişiler internet üzerinde veya farklı kitaplardan bandaj kelimesinin anlamını araştırabiliyor. Bandaj kelimesi, sargı anlamına gelen bir kelimedir. Sargı anlamında daha yaygın olarak tercih ediliyor. Bandaj tıbbi bir malzeme olarak kullanılıyor. Tıp alanında daha çok kullanılan sözcük türlerinden biridir.

Bandaj Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Bandaj kelimesinin TDK'da bir anlamı bulunuyor. TDK tarafından belirlenen anlamı oldukça merak ediliyor. TDK tarafından açıklanan anlamı, en doğru anlamıdır. TDK bandaj kelimesinin anlamını sargı olarak açıklamıştır. Sargı anlamında kullanılan bandaj kelimesi, farklı anlamlarda kullanılmıyor. Anlamını yanlış bilen kişiler, farklı anlamlarda kullanabiliyor. TDK tarafından doğru anlamı sargı olarak belirlenmiştir. Bandaj kelimesi, belirlenen anlamı dışında kullanılmıyor.

 

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#TDK#Bandaj#Nedir

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