Bandaj ne demek, ne anlama gelir? Bandaj kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Bandaj kelimesi herkesin daha önce karşılaştığı bir kelimedir. Bandaj kelimesinin TDK'da olan anlamı, sargı ve sargı ile sarmadır. Günümüzde bandaj kelimesi her alanda duyulabiliyor.

Bandaj Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

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Bandaj Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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