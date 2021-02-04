Bana Dokunmayan Yılan Bin Yıl Yaşasın atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Geçmişte insanlar kendilerine manevi bir rota çizerken çeşitli ve derin manalı cümleler kurmaya özen gösterirdir. Çünkü bu cümlelerin gelecek nesillerce ilke edinmeleri olası bir durumdu. Ayrıca büyüklerin sözleri her açıdan kayda değer bir anlam içeriyor Atasözleri derin anlamları ve dürtücü yönleri ile insanları bazı konularda uyarmak ve onlara içinde bulundukları durumları izah etmek için sık sık kullanılıyor.

Bana Dokunmayan Yılan Bin Yıl Yaşasın Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bu atasözü bazı insanların kendilerine zarar gelmediği sürece etrafında gerçekleşen olumsuz olaylara izin veriyor olması manasını taşıyor. Diğer insanlara zarar gelmesi onun için önemli olmamakla beraber kendisine zarar vermeyen bir kötülüğün dilediği kadar yaşamasında bir sakınca görmüyor.

Bana Dokunmayan Yılan Bin Yıl Yaşasın Sözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığı ile hareket etmek insanı yavaş yavaş yalnızlaştırır.