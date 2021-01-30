Ankara'daki Cebeci Ortaokulunda gÃ¶rev yapan 15 yÄ±llÄ±k TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretmeni DoksÃ¶z, Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle marttan itibaren aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak uzaktan eÄŸitimle okullarÄ±na devam eden Ã¶ÄŸrencilerinin ders motivasyonlarÄ±nÄ± artÄ±rmak, eÄŸitimlerini daha etkili ve eÄŸlenceli hale getirmek amacÄ±yla elini taÅŸÄ±n altÄ±na koydu. SalgÄ±n dÃ¶neminde "TÃ¼rkÃ¼lerimiz YeÅŸeriyor", "Her GÃ¼ne Bir Kitap", "Tekerlemeler Dilimde, Dilim de GeliÅŸmekte", "Deyimler Kovid-19'a KarÅŸÄ±", "Her GÃ¼ne Bir Åžiir" gibi projelerle Ã¶ÄŸrencilerine ulaÅŸan DoksÃ¶z, "Bana Bir Masal Anlat Ã–ÄŸretmenim" projesiyle de okul sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸarak TÃ¼rkiye genelindeki Ã§ocuklarÄ± masallarÄ±n dÃ¼nyasÄ±nda yolculuÄŸa Ã§Ä±kardÄ±.Â Â Â Â Â

5 BÄ°N Ã‡OCUÄžA MASAL ANLATTI

DoksÃ¶z, Kovid-19 salgÄ±nÄ±nÄ±n Ã§ocuklarÄ±n korku ve kaygÄ±larÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na, uzak kaldÄ±klarÄ± okula karÅŸÄ± motivasyonlarÄ±nÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§ekerek, projeleriyle Ã§ocuklarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu olumsuz etkileri en aza indirmek istediÄŸini vurguladÄ±. DoksÃ¶z, Ã§ocuklarÄ±n hayal dÃ¼nyasÄ±nÄ± geliÅŸtirmek amacÄ±yla uyguladÄ±ÄŸÄ± "Bana Bir Masal Anlat Ã–ÄŸretmenim" projesine iliÅŸkin, ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:Â Â Â Â Â

"MasalÄ±n Ã§ocuÄŸun geliÅŸimine Ã§ok bÃ¼yÃ¼k katkÄ±larÄ± var. Bu projeyle hem kendi yazdÄ±ÄŸÄ±m masallarÄ± hem de Anadolu'muzun gÃ¼zel masallarÄ±nÄ± Ã§ocuklarÄ±ma aktardÄ±m. Hem farklÄ± masallarla hem de kÃ¼ltÃ¼rel kÃ¶klerimizle tanÄ±ÅŸÄ±p dijital dÃ¼nyadan mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca Ã§ocuklarÄ± uzaklaÅŸtÄ±rarak teknoloji baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Ã–nce okulumdaki Ã¶ÄŸrencilere masal anlatÄ±rken bir anda TÃ¼rkiye'nin farklÄ± illerinden bana gelen teklifler doÄŸrultusunda masallar anlatmaya baÅŸladÄ±m. Ordu, Hatay, Kayseri ve daha birÃ§ok ilden yaklaÅŸÄ±k 5 bin Ã§ocuÄŸa ulaÅŸtÄ±m. Proje, Ã§ocuklar Ã¼zerinde Ã§ok etkili oldu. Bir sÃ¼re sonra Ã§ocuklar da masal anlatmaya baÅŸladÄ±. Hatta anlattÄ±klarÄ± masallarÄ± resimlediler."Â Â Â Â Â

Ã‡ocuklarÄ±n, TÃ¼rkiye'nin kÃ¼ltÃ¼rel Ã¶zelliklerini taÅŸÄ±yan masallarÄ± Ã¶ÄŸrenmesinin Ã¶nemine iÅŸaret eden DoksÃ¶z, yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ 10 masal ve 1 ÅŸiir kitabÄ±nÄ±n olduÄŸunu da belirtti.Â Â Â Â Â

Ã‡OCUKLAR HÄ°Ã‡ DÄ°NLEMEDÄ°KLERÄ° TÃœRKÃœLERLE TANIÅžTIÂ Â Â Â Â

SalgÄ±n dÃ¶neminde uyguladÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka proje olan "TÃ¼rkÃ¼lerimiz YeÅŸeriyor" ile Ã§ocuklarÄ±n daha Ã¶nce hiÃ§ dinlemedikleri tÃ¼rkÃ¼lerle tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlarÄ±n hikayelerini araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan DoksÃ¶z, "Her GÃ¼ne Bir Kitap" projesinde de Ã§ocuklarÄ±n okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± geliÅŸtirmeyi, ekrandan gÃ¼nÃ¼n belli saatlerinde uzak kalmalarÄ±nÄ± saÄŸlamayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â

Ã–ÄŸrencilerin ilgi ve ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak her biri iÃ§in ayrÄ± kitaplar belirlediÄŸini dile getiren DoksÃ¶z, velilerden de bu projelerle ilgili Ã§ok olumlu dÃ¶nÃ¼ÅŸler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â Â Â Â Â

DoksÃ¶z, "Tekerlemeler Dilimde, Dilim de GeliÅŸmekte" projesiyle ise Ã§ocuklarÄ±n dil becerilerini geliÅŸtirirken uzaktan eÄŸitim sÃ¼recini eÄŸlenceli hale getirmek istediÄŸini, Ã§ocuklarÄ±n tekerleme sÃ¶ylerken Ã§ektikleri videolarÄ± kendisine ilettiÄŸini belirtti.Â Â Â Â Â

DEYÄ°MLER KOVÄ°D-19'A KARÅžI

TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretmeni Sultan DoksÃ¶z, "Deyimler Kovid-19'a KarÅŸÄ±" projesiyle deyimlerin anlatÄ±mdaki gÃ¼zelliÄŸini ve gÃ¼cÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrencilerime gÃ¶stermeyi amaÃ§ladÄ±m. ArkadaÅŸlarÄ±yla birlikte deyimler sÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ okuyarak daha Ã¶nce hiÃ§ duymadÄ±klarÄ±, bilmedikleri deyimleri Ã¶ÄŸrendiler. Daha sonra bu deyimleri resimlediler. BÃ¶ylece teknolojiden biraz daha uzaklaÅŸarak boyalarÄ±n renkli dÃ¼nyasÄ±na geÃ§iÅŸ yapmÄ±ÅŸ oldular." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

HER GÃœN BÄ°R ÅžÄ°Ä°R

Ã–ÄŸrencileri ve ailelerinin "Her GÃ¼ne Bir Åžiir" projesi kapsamÄ±nda salgÄ±n sÃ¼resince akÅŸamlarÄ± lambalarÄ± sÃ¶ndÃ¼rÃ¼p birlikte ÅŸiir okuduÄŸunu dile getiren DoksÃ¶z, "Aile baÄŸlarÄ±nÄ±, ebeveynler ve Ã§ocuklar arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi gÃ¼Ã§lendirmek amacÄ±yla 'Her GÃ¼ne Bir Åžiir' projemle akÅŸamlarÄ± ÅŸiir okuduk. Åžiir, Ã§ocuÄŸa dilin matematiÄŸini kavratÄ±r, duygusal zekasÄ±nÄ± geliÅŸtirir. Bu durum gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã§ok ihtiyacÄ±mÄ±z olan konulardan biri. Ã‡Ã¼nkÃ¼ okuduÄŸunu anlamayan bir sÃ¼rÃ¼ Ã¶ÄŸrencimiz var. Ben ÅŸiirle, Ã§ocuklarÄ±n algÄ±lama, anlama dÃ¼zeylerinin Ã§ok geliÅŸeceÄŸine inanÄ±yorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â Â Â Â Â