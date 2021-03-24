Bambu Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Bambu Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Bambu ağacı Kuzey ve Güney Amerika’da ve Afrika’da yetişen bir ağaçtır. Bu ağacın kullanım alanı ise son dönemlerde oldukça artmıştır.

Bambu Ağacı Nedir?

Bambu ağacı, buğdaygiller grubundan olup, birçok farklı türden oluşan bir bitkidir. Son zamanlarda bambunun yoğun olarak ev dekorasyonunda kullanıldığı görülmektedir. Bazı bambular çiçekte verebilmektedir. Birincisi ağaç yapısında ve tahta gibi bir kabuğa sahip olan türüdür. Bir diğeri ise bir metre boyunda olan ve ince cinsidir.

Bambular esnek bir yapıya sahiptir ve kolay bir şekilde kırılabilirler. Bitkinin yetiştirilme süreci hiçte kolay değildir. Bambu ekim sonrası yaklaşık 5 yıl aynı kalır ve 5 yılsonunda büyümeye başlar. Daha sonraki süreç daha hızlı ilerler. Bambuya Hint Kamışı adı da verilmektedir. Tropikal bölgelerde yetişen bir ağaçtır.

Bambu Ağacı Nerede Yetişir?

Bambu ağacı her yerde yetişen bir ağaç değildir. Özellikle tropikal bölgelerde yetişmesi söz konusudur. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika ve Asya’da yetişmektedir. Çin ve Japonya için ise önemli bir gelir kaynağıdır. Bambunun kullanım alanı da oldukça geniştir. Mobilya, kıyafet, gıda ve inşat olmak üzere pek çok alanda kullanımı söz konusudur.

Bambu Ağacı Nasıl Yetişir?

Bambu ağacının yetişme süreci oldukça meşakkatlidir. Bu ağaç ekildikten sonra yaklaşık 5 yıl boyunca hiç büyümez. 5 yılın sonunda filizlenmeye başlar Ama daha sonraki süreçte oldukça hızlı bir şekilde büyür. Daha sonra ise metrelerce uzunluğa erişmesi söz konusudur. Kalın gövdesi toprağın altında yer alır. Dallanarak büyüme özelliği vardır.

1400 ‘den fazla türü bulunan bambu ağacının 39 metreye kadar uzayabilen ağaçları vardır. Oldukça uzun ömürlü bir ağaçtır. 120 yıla yakın yaşam süreleri bulunur. Gövde uzunlukları türüne göre değişmektedir. Bambu ağacı dünyada yetiştirilen en eski tür ağaçlardan bir tanesidir. Ama popülerliği son yıllarda artmıştır.

Bambu dayanıklı bir türdür ve esnek bir yapıya sahiptirler. Bu nedenle müzik aletlerinde, masa ve sandalye yapımında kullanılır. Ayrıca tekstil ürünlerinde tercih edilmektedir. Ayrıca hem küçük ve kısa türleri hem de büyük türleri mevcuttur. Ayrıca karbondioksiti emdiği için en yararlı ağaç grubunda yer almaktadır.

Bambu Ağacı Faydaları Hakkında Bilgi

Bambu ağacının dayanıklı olması en önemli faydasıdır. Ayrıca pek çok alanda kullanımı söz konusudur. Karbondioksit emdiği için en önemli ağaçlardan bir tanesidir. Bambu ağacı yüksek oranda oksijen üretme özelliğine sahiptir. Bu nedenle küresel ısınma açısında önem teşkil eder. Yağışın bol olduğu yerlerde yetişmektedir.

Kullanım alanı arttıkça, yetiştirilmesi de artmaktadır. Bu da çevre açısından önemli bir artıdır. Bazı türleri kısa süre içerisinde yetişmekteyken, bazıları çok uzun zamanda büyümektedir. Kök yapısı çok sağlam olduğu için toprak kaymasına karşı koruma sağlayabilmektedir. Bu açıdan doğa için son derece faydalı bir ağaçtır. Yapısı çelikten bile daha güçlüdür. Bu nedenle üretilen eşyalarda sağlam olmaktadır.

Bambu Ağacı Bakımı

Bambu ağacının bakımı sırasında bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Bu noktalardan bazıları ise şunlardır;

l Tohum olarak ekildikten sonra düzenli sulanması gerekir. Ayrıca gübreleme işi yapılmalıdır.

l Bambu ağacının güneş gören yerde olması gerekir.

l Yapraklarının herhangi bir yer ile temas etmemesi gerekmektedir.

l Soğuk hava, ayaz ve rüzgâr bozulmasına neden olur. Bu nedenle soğuktan korunması gerekir.

l Sararan ve bakımsız olan yapraklarının temizlenmesi gerekir.

l Su ve güneş olan ortamlarda olması gerekir

l Evde, saksıda yetiştirilecek ise derin bir saksı içine dikilmesine dikkat edilmelidir.

Bambu Ağacı Özellikleri

Bambu ağacı pek çok ağaç türünden daha sağlam bir ağaçtır. Oldukça güzel bir görüntüsü vardır ve dekoratif pek çok eşya yapılabilir. Tropikal iklimlerde yetişebilmektedir. Ağacın ömrü ise oldukça uzundur. İnşaat, tekstil, dekorasyon gibi pek çok alanda kullanımı söz konusudur. Üstelik doğaya katkı sağlayan bir ağaç türüdür. Doğanın dengesini korumasına yardımcı olur. Ayrıca çok fazla türü de vardır.