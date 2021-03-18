Bam Teline Basmak ne demek? Bam Teline Basmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Hayatta herkesin kesin kuralları ve hassasiyet gösterdiği belli başlı noktalar vardır. Bu kurallardan birine uyulmadığında ya da hassas olunan şeylere dikkat edilmediğinde o kişinin bam teline basılmış olur. Bam teline basmak deyiminin anlamı nedir? Sizin için ayrıntılı bir şekilde derledik.
Günlük hayatta sıklıkla kullanılan bam teline basmak deyimi, kişinin önem verdiği şeyleri umursamamak anlamında da kullanılıyor.
Bam Teline Basmak Ne Demek?
Bam Teline Basmak deyimi duyarlı olunması gereken konular hakkında kötü sözler sarf etmek demektir. ''Damarına basmak'' deyimi ile eş anlamlıdır.
Bam Teline Basmak Deyiminin Anlamı (TDK)
- Anlam: Birisinin hassas olduğu konularda aynı hassasiyeti göstermemek.
- Anlam: Birinin çok önemsediği şeyler hakkında ileri geri konuşup o kişinin sinirlenmesine neden olmak.
- Anlam: Karşı tarafın kızmasına neden olacak davranışlar sergilemek.
Bam Teline Basmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı
1- Sakin insanların bam teline basıldığında çok ama çok sinirlenirler.
2- Dikkatli ol! Adamın bam teline basma!
3- Hem bam teline basıyorsun hem de bu kadar öfkelenmesine şaşıyorsun.