Baltayı Taşa Vurmak ne demek? Baltayı Taşa Vurmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Baltayı taşa vurmak deyimi kötü bir durumda çıkış yolunun olmadığını anlatmak amacı ile kullanılır. Yani bu işin devam edebilmesi imkansızdır. Baltayı taşa vurmak deyimi ilk anlamı ile kullanılmamaktadır. Cümlede kullanılabilmesi için öncelikli olarak deyimin anlamının öğrenilmesi gerekir.

Baltayı Taşa Vurmak Ne Demek?

Baltayı taşa vurmak deyiminin iki farklı anlamı vardır. Bunun ilki kişinin istenmeyen bir söz söylemesi ve karşısındakini kırması durumunda söylenir. İkincisi ise kişinin yenemeyeceği bir rakibinin olması anlamına gelmektedir.

Baltayı Taşa Vurmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Baltayı taşa vurmak deyimi kişilerin karşısındakini istemeden üzmesi yani pot kırması durumunda söylenmektedir. Ancak bazen de kişinin rakibinin çok güçlü olduğunu ve onu geçemeyeceği anlamında da kullanılmaktadır.

Baltayı Taşa Vurmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Rakibin çok güçlü, bu sefer baltayı taşa vurdun.