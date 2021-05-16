Baltalimanı Antlaşması Nedir? Baltalimanı Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Osmanlı devleti Baltalamanı Antlaşması ile birlikte neredeyse ekonomik olarak son darbeyi indirmesi olmaktadır. Bu Baltalamanı Antlaşması ile birlikte Osmanlı içi piyasadan ekonomik dinamiği oldukça güç durumlara düşmüştür.

Baltalamanı Antlaşması Nedir?

Osmanlı devletinin güneyde bulunana Mısır gibi vilayetlerine Napolyon saldırıları sonucunda oldukça fazla hasarlar almıştır. Bu hasar alma karşısında diğer ülkelerle ortak iş güderek Napolyon’u mağlup etmiştir. Fakat bu mağlubiyetin ardından Osmanlı devletine ek olarak Avrupa ve dünya piyasasında oldukça önemli gelişenlere de temel oluşmaya başlamıştır.

Bu gelişmelerin başında Osmanlı devletinin hacminde meydana gelen gelişmeler yer almaktadır. Yani Osmanlı devleti hem ithalat hem de ihracat hami bakımında gelişmiştir. Bu gelişmeyi fark eden ve kendi çok pazar olarak Osmanlıyı gören İngiltere Osmanlı ile Baltalamanı Antlaşması yapmıştır. Bu anlaşma sonucunda Osmanlı devleti ekonomik olarak oldukça zayıflamıştır. Fakat İngiltere ise tam tersi şekilde oldukça yüksek mevkilere Baltalamanı Antlaşması ile tırmanmıştır.

Baltalamanı Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Osmanlı devleti ile İngiltere arasında gerçekleşen bir anlaşma olarak bilinmektedir. Ayrıca görüşmelerin sağlığı için birçok devletten farklı yetkili de katılmıştır. 2. Mahmut zamanında imzalan en önemli anlaşmalardan biri olarak kabul edilmektedir.

Baltalamanı Antlaşması Tarihi ve Özeti

Baltalamanı Antlaşması 1838 yılında Osmanlı devleti ile İngiltere arasında geçen bir ekonomi sözleşmesi olmaktadır. Osmanlı devletinin oldukça güç duruma düştüğü için Baltalamanı Antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır.

Kısaca anlaşmanın özeti Osmanlı devletinin İngiltere’ye birçok ekonomik imtiyaz vermesini ön görmektedir. Bu anlaşma sonucundan birçok yerli işletme kepenk kapatmıştır. Daha çok sanayileşen bir devlet olan, İngiltere için oldukça karlı bir anlaşma olarak görülmektedir Baltalamanı Antlaşması.

Baltalamanı Antlaşması Maddeleri

Baltalamanı Antlaşması Osmanlı devletinin ekonomik anlamda en ağır yapmış olduğu anlaşma olarak bilinmektedir. Maddeleri ise şu şekilde olmaktadır.

Bütün kapitülasyonlar ve diğer imtiyaz hakları koşulsuz şartsız İngiltere lehinde devam edecektir.

İngiliz halkı her türlü sanayi ve tarım ürünlerini Osmanlı pazarında ayrıcalıksız olarak satabileceklerdir.

İngiltere kolonilerinde de % 3 geliş gümrük vergisi kullanılacaktır. Eğer yurt içi pazarında satış gerçekleşir ise ek olarak %2 olacak şekilde bir daha gümrük vergisi uygulanacaktır.

Her hangi bir İngiliz tacir Osmanlı devletinden aldığı mal üzerinden İngiltere 9 oranında gümrük vergisi verecektir. Malın iç piyasada eritilmesi halinde ek olarak % 2 daha vergi vermesi germektedir.

İngiliz tacirler Osmanlı devletinde en imtiyazlı halkalardan biri olarak kabul edilecektir.

Baltalamanı Antlaşması Önemi

Baltalamanı Antlaşması ile birlikte Osmanlı devleti oldukça zor duruma düşmüştür. Baltalamanı Antlaşması en önemli maddesi Osmanlının neredeyse yarı sömürge haline gelen vergi oranları olmaktadır. Bu oranlar neredeyse sömürge devletlerine kullanılmaktadır. Ayrıca Osmanlı devletinin İngiltere ülkesinde ki durumu da oldukça vahim bir tablo olarak ortaya çıkmaktadır. Birçok yazar ve tarihçi Baltalamanı Antlaşması ile Osmanlı devleti sonunu getirdiği düşünülmüştür.

Baltalamanı Antlaşması Sonuçları

Baltalamanı Antlaşması ile birlikte en önemli ve en çok değer verilen yerli halkın dükkânları kapanmıştır. El emeği işler değer kayıp etmiştir. Özellikle Baltalamanı Antlaşması üzerinden 50 yıl sonra Osmanlı devleti ekonomisi iflas ettiğini duyurmuştur.