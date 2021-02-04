Balta Değmedik Ağaç Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Balta girmedik ağaç olmaz atasözünün cümlede etkin ve doğru bir şekilde kullanılması için bu atasözünün iyi bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Atasözlerinin vermek istediği mesaj anlaşılmazsa o zaman cümlede doğru bir şekilde kullanımı da mümkün olmaz.

Balta Değmedik Ağaç Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Hayat sanılanın aksine hiç de kolay değildir. Her insan hayatında belli sınavlardan ve zorluklardan geçer. Bazen kişilerin hayatlarında hiçbir problem olmadığını düşünürüz. Ancak bu sadece buz dağının görünen kısmıdır. Hayat yolculuğunda sıkıntılar yaşamayan herhangi bir insan yoktur. Balta değmedik ağaç olmaz atasözü de bu amaçla kullanılmaktadır.

Balta Değmedik Ağaç Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu sıkıntılar sadece senin başına geliyor diye düşünme, balta girmedik ağaç olmaz.

Cümlede herkesin belli sıkıntılar yaşadığı ve kimsenin mükemmel bir hayat yaşamadığından bahsedilmektedir.