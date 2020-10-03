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Haber Giriş: 03.10.2020 - 01:32 | Son Güncelleme:

Balkan ülkeleri nelerdir ve hangileri? Balkan ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri

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Balkan ülkeleri nelerdir ve hangileri? Balkan ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri
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Avrupa'nın güneydoğusunda yer alan bölgeye Balkanlar denir. 466.877 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan bölgede toplam 12 ülke bulunuyor. ''Güneydoğu Avrupa'' ülkeleri olarak da tanımlanan Balkanlar bölgesinde Türkiye'de yer almaktadır. Balkan ülkelerinin isimleri ve başkentleri neler, nüfusları ne kadar? Sizin için derledik.

Resmi olmayan rakamlara göre Balkanların nüfusu 141 milyondur. En kalabalık Balkan ülkesi ise 83 milyonluk nüfusu ile Türkiye'dir.

 Balkan Ülkeleri Nelerdir ve Hangileri

 1- Türkiye

 Resmi Adı: Türkiye Cumhuriyeti

 2- Yunanistan:

 Resmi adı: Helen Cumhuriyeti

 3- Slovenya :

 Resmi adı: Slovenya Cumhuriyeti

 4- Bulgaristan:

 Resmi adı: Bulgaristan Cumhuriyeti

 5- Arnavutluk

 Resmi adı: Arnavutluk Cumhuriyeti

 6- Bosna - Hersek

 Resmi adı: Bosna Hersek Cumhuriyeti

 7- Hırvatistan

 Resmi adı: Hırvatistan Cumhuriyeti

 8- Karadağ

 Resmi adı: Karadağ Cumhyuriyeti

 9- Kosova:

 Resmi adı: Kosova Cumhuriyeti

 10- Macaristan

 Resmi adı: Macaristan Cumhuriyeti

 11- Sırbistan

 Resmi adı: Sırbistan Cumhuriyeti

 12- Kuzey Makedonya

 Resmi adı: Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

 Not: 2019 yılında imzalanan Prespa Anlaşması ile birlikte ülkenin adı ''Kuzey Makedonya'' olarak değiştirildi.

 Balkan Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri

 1- Türkiye - Ankara

 2- Yunanistan - Atina

 3- Slovenya - Lubliyana

 4- Bulgaristan - Sofya

 5- Arnavutluk - Tiran

 6- Bosna Hersek - Saraybosna

 7- Hırvatistan - Zagreb

 8 - Karadağ - Podgorica

 9- Kosova - Priştine

 10- Macaristan - Budapeşte

 11- Kuzey Makedonya - Üsküp

 12- Sırbistan - Belgrad

 Not -1- Slovenya aynı zamanda Baltık ülkeleri arasında yer almaktadır.

 Not -2- Hırvatistan 2013 yılında Avrupa Birliğine üye olan son ülkedir.

 Balkan Ülkeleri ve Nüfusları

 1- Türkiye - 83.000.000

 2- Yunanistan - 11.000.000

 3- Slovenya - 2.100.000

 4- Bulgaristan - 7.200.000

 5- Arnavutluk - 2.835.000

 6- Bosna Hersek - 4.615.000

 7- Hırvatistan - 4.300.000

 8- Karadağ - 620.000

 9- Kosova - 1.740.000

 10- Macaristan - 21. 500.000

 11- Kuzey Makedonya - 2.100.000

 12- Sırbistan - 7.130.000

 Not: Balkanlarda en az nüfusa sahip olan ülke Karadağ'dır.

 Balkan Ülkeleri ve Para Birimleri

 1- Türkiye - Türk Lirası

 2- Yunanistan - Euro

 3- Slovenya - Euro

 4- Bulgaristan - Bulgar Levası

 5- Arnavutluk - Arnavutluk Leki

 6- Bosna Hersek - Bosna Hersek Markı

 7- Hırvatistan - Hırvatistan Kunası

 8- Karadağ - Euro

 9- Kosova - Euro

 10- Macaristan - Macar Forinti

 11- Kuzey Makedonya - Makedonya Dinarı

 12- Sırbistan - Sırp Dinarı

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