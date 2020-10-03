Balkan ülkeleri nelerdir ve hangileri? Balkan ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri

Resmi olmayan rakamlara göre Balkanların nüfusu 141 milyondur. En kalabalık Balkan ülkesi ise 83 milyonluk nüfusu ile Türkiye'dir.

Balkan Ülkeleri Nelerdir ve Hangileri

1- Türkiye

Resmi Adı: Türkiye Cumhuriyeti

2- Yunanistan:

Resmi adı: Helen Cumhuriyeti

3- Slovenya :

Resmi adı: Slovenya Cumhuriyeti

4- Bulgaristan:

Resmi adı: Bulgaristan Cumhuriyeti

5- Arnavutluk

Resmi adı: Arnavutluk Cumhuriyeti

6- Bosna - Hersek

Resmi adı: Bosna Hersek Cumhuriyeti

7- Hırvatistan

Resmi adı: Hırvatistan Cumhuriyeti

8- Karadağ

Resmi adı: Karadağ Cumhyuriyeti

9- Kosova:

Resmi adı: Kosova Cumhuriyeti

10- Macaristan

Resmi adı: Macaristan Cumhuriyeti

11- Sırbistan

Resmi adı: Sırbistan Cumhuriyeti

12- Kuzey Makedonya

Resmi adı: Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Not: 2019 yılında imzalanan Prespa Anlaşması ile birlikte ülkenin adı ''Kuzey Makedonya'' olarak değiştirildi.

Balkan Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri

1- Türkiye - Ankara

2- Yunanistan - Atina

3- Slovenya - Lubliyana

4- Bulgaristan - Sofya

5- Arnavutluk - Tiran

6- Bosna Hersek - Saraybosna

7- Hırvatistan - Zagreb

8 - Karadağ - Podgorica

9- Kosova - Priştine

10- Macaristan - Budapeşte

11- Kuzey Makedonya - Üsküp

12- Sırbistan - Belgrad

Not -1- Slovenya aynı zamanda Baltık ülkeleri arasında yer almaktadır.

Not -2- Hırvatistan 2013 yılında Avrupa Birliğine üye olan son ülkedir.

Balkan Ülkeleri ve Nüfusları

1- Türkiye - 83.000.000

2- Yunanistan - 11.000.000

3- Slovenya - 2.100.000

4- Bulgaristan - 7.200.000

5- Arnavutluk - 2.835.000

6- Bosna Hersek - 4.615.000

7- Hırvatistan - 4.300.000

8- Karadağ - 620.000

9- Kosova - 1.740.000

10- Macaristan - 21. 500.000

11- Kuzey Makedonya - 2.100.000

12- Sırbistan - 7.130.000

Not: Balkanlarda en az nüfusa sahip olan ülke Karadağ'dır.

Balkan Ülkeleri ve Para Birimleri

1- Türkiye - Türk Lirası

2- Yunanistan - Euro

3- Slovenya - Euro

4- Bulgaristan - Bulgar Levası

5- Arnavutluk - Arnavutluk Leki

6- Bosna Hersek - Bosna Hersek Markı

7- Hırvatistan - Hırvatistan Kunası

8- Karadağ - Euro

9- Kosova - Euro

10- Macaristan - Macar Forinti

11- Kuzey Makedonya - Makedonya Dinarı

12- Sırbistan - Sırp Dinarı