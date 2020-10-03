Balkan ülkeleri nelerdir ve hangileri? Balkan ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri
Avrupa'nın güneydoğusunda yer alan bölgeye Balkanlar denir. 466.877 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan bölgede toplam 12 ülke bulunuyor. ''Güneydoğu Avrupa'' ülkeleri olarak da tanımlanan Balkanlar bölgesinde Türkiye'de yer almaktadır. Balkan ülkelerinin isimleri ve başkentleri neler, nüfusları ne kadar? Sizin için derledik.
Resmi olmayan rakamlara göre Balkanların nüfusu 141 milyondur. En kalabalık Balkan ülkesi ise 83 milyonluk nüfusu ile Türkiye'dir.
Balkan Ülkeleri Nelerdir ve Hangileri
1- Türkiye
Resmi Adı: Türkiye Cumhuriyeti
2- Yunanistan:
Resmi adı: Helen Cumhuriyeti
3- Slovenya :
Resmi adı: Slovenya Cumhuriyeti
4- Bulgaristan:
Resmi adı: Bulgaristan Cumhuriyeti
5- Arnavutluk
Resmi adı: Arnavutluk Cumhuriyeti
6- Bosna - Hersek
Resmi adı: Bosna Hersek Cumhuriyeti
7- Hırvatistan
Resmi adı: Hırvatistan Cumhuriyeti
8- Karadağ
Resmi adı: Karadağ Cumhyuriyeti
9- Kosova:
Resmi adı: Kosova Cumhuriyeti
10- Macaristan
Resmi adı: Macaristan Cumhuriyeti
11- Sırbistan
Resmi adı: Sırbistan Cumhuriyeti
12- Kuzey Makedonya
Resmi adı: Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
Not: 2019 yılında imzalanan Prespa Anlaşması ile birlikte ülkenin adı ''Kuzey Makedonya'' olarak değiştirildi.
Balkan Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri
1- Türkiye - Ankara
2- Yunanistan - Atina
3- Slovenya - Lubliyana
4- Bulgaristan - Sofya
5- Arnavutluk - Tiran
6- Bosna Hersek - Saraybosna
7- Hırvatistan - Zagreb
8 - Karadağ - Podgorica
9- Kosova - Priştine
10- Macaristan - Budapeşte
11- Kuzey Makedonya - Üsküp
12- Sırbistan - Belgrad
Not -1- Slovenya aynı zamanda Baltık ülkeleri arasında yer almaktadır.
Not -2- Hırvatistan 2013 yılında Avrupa Birliğine üye olan son ülkedir.
Balkan Ülkeleri ve Nüfusları
1- Türkiye - 83.000.000
2- Yunanistan - 11.000.000
3- Slovenya - 2.100.000
4- Bulgaristan - 7.200.000
5- Arnavutluk - 2.835.000
6- Bosna Hersek - 4.615.000
7- Hırvatistan - 4.300.000
8- Karadağ - 620.000
9- Kosova - 1.740.000
10- Macaristan - 21. 500.000
11- Kuzey Makedonya - 2.100.000
12- Sırbistan - 7.130.000
Not: Balkanlarda en az nüfusa sahip olan ülke Karadağ'dır.
Balkan Ülkeleri ve Para Birimleri
1- Türkiye - Türk Lirası
2- Yunanistan - Euro
3- Slovenya - Euro
4- Bulgaristan - Bulgar Levası
5- Arnavutluk - Arnavutluk Leki
6- Bosna Hersek - Bosna Hersek Markı
7- Hırvatistan - Hırvatistan Kunası
8- Karadağ - Euro
9- Kosova - Euro
10- Macaristan - Macar Forinti
11- Kuzey Makedonya - Makedonya Dinarı
12- Sırbistan - Sırp Dinarı
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