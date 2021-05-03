Balina Ne Yer? Balinalar Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Balinalar, küçük balıklarla beslenen hayvan türlerinden biridir.

Balina Ne Yer?

Balinalar çok özel hayvanlardır. Birçok farklı balina türü bulunuyor. Mavi balinalar bu türlerden biridir. Mavi balinalar dünyada yer alan en büyük çubuklu olan balina çeşididir. Çubuklu balinaların dişleri bulunmaz. Üst çene kısımlarında balina çubuğu bulunur. Dişleri olmayan balinalar balen balina olarak adlandırılıyor. Mavi balinalar 30 metre uzunluğuna kadar ulaşabilir. Ağırlık bakımından 180 ton ağırlığında olabilir. Tüm balinalar memeli hayvanlardır ve doğum yapan cinslerdir.

Bu su hayvanları hakkında merak edilen bazı konular bulunuyor. Balinaların neyle beslendiği bu konular arasında yer alıyor. Balinalar genellikle küçük balıklarla beslenir. Krillerle beslenen balinalar, krilleri yemek için bazı şeyler yapar. Krillerin olduğu bölgeye giderken ağzını tamamen açar. Ağzıyla neredeyse 4 ton suyu tek seferde doldurabilir. Balinalar bu suyu süzerek, ağzının içerisinde sadece krillrein kalmasını sağlar. Günlük tüketimi yaklaşık 45 milyon krildir.

Balinalar Nasıl Beslenir ve En Çok Sevdiği Besinler Neler?

Balinaların beslenme tarzı belgesellere konu olan bir durumdur. Birçok kişi belgesel izlerken mutlaka balinaların hayatını görmüştür. Balinaların su içerisinde tüm küçük balıklarla kolayca beslenebilir. Büyüklüğü nedeniyle tükettiği besin oranı çok fazladır. Merak edilen bir diğer konu da, yavru balinaların nasıl beslendiğidir. Yavru balinalar küçük oldukları için nasıl beslenme yaptığı herkesin merak ettiği durumlardan biridir.

Mavi balinalar doğduklarında avlanma tecrübesi bulunmaz. Avlanma yapmalarına çok fazla gerek yoktur. Anne sütüyle beslenebilen cinslerdir. Anne balinalar yavrularını sütleriyle besleyebilir. Yaklaşık 18 ile 20 ay boyunca yavru balinalar süt ile beslenebilir. Mavi balinaların sahip olduğu en büyük özellik, dünyada yer alan en büyük meme bezine sahip olmasıdır. Yavru balinalar günde 400- 500 litre arası anne sütünü kolaylıkla içebilir. Anne sütünü içerek yavru balinaların günde 100 kilo alması mümkündür.