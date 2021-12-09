Balıklar uyur mu ve su içer mi?

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Balıklarda canlı oldukları için her canlı gibi onlarda uyur ve su içerler.

Balıklar Uyur mu?

Balıkların göz kapakları olmadığı için uyuyup uyumadıkları merak edilmektedir. Balıklarda canlı olduğu için onlarında dinlenme ve uyumaya ihtiyaçları vardır. Balıklar gözlerini kapatamadıkları için oldukları yerde durarak dinlenirler. Gün ışığının olmadığı yerlerde dibe çökerek ya da dayanacak bir yer bularak balıklarda uyumaktadır.

Balıklar Su İçer mi?

Su bütün canlılar için en önemli yaşam kaynaklarından bir tanesidir. Sürekli suyun içerisinde duran balıklarında su içip içmedikleri merak edilmektedir. Balıklar tatlı su ve tuzlu su balığı olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatlı su balıkları solungaçları ve derileri sayesinde suyu absorbe ederler. Tuzlu su balıkları su içmektedir. Tuzlu suda yaşayan balıklar suyu sindirim sistemlerine gönderir. Tatlı su balıkları ağızlarından giren suyu solungaçlarında dışarı atar.