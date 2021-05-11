Balıkesir'in alan kodu kaçtır? Balıkesir telefon kodu hakkında bilgi

Balıkesir başta Ayvalık olmak üzere pek çok önemli ilçesi ile güçlü bir turizm şehridir. Aynı zamanda Merkezi açısından Marmara Bölgesi'nde bağlı olan şehir, bu bağlamda önemli bir geçiş noktasıdır. O yüzden sürekli olarak iletişim kurulan bir şehir olduğundan, mutlaka alan kodunun bilinmesi gerekir.

Balıkesir'in Alan Kodu Kaçtır?

Balıkesir’in alan kodu 0266’dır. Bu kod üzerine Balıkesir şehrine ulaşım sağlayabilir ve amaca göre farklı yerlerde ile iletişim kurabilirsiniz. Öncelikli alan kodunu girmek suretiyle daha sonra Balıkesir şehrinden farklı ilçelerinin alan kodlarını tuşlamamız gerekiyor. Son olarak ulaşım sağlanacak yerin telefon numarası giriş yapılarak sabit hatlar kolaylıkla aranabilir.

Balıkesir özellikle zeytin ve zeytinyağı ile beraber Turizm sektörü noktasında önemli bir potansiyel teşkil eder. Aynı zamanda tarihi ve kültürel yapısı ile de bir adım öne çıkan güçlü şehirlerden biridir. O yüzden yıl içerisinde sürekli olarak iletişim gerçekleşir. Bu bağlamda alan kodunu bilinmesi Balıkesir’e ulaşımın temelini oluşturur. 0266 olan alan kodunu girmek suretiyle Balıkesir'in birçok farklı ilçesine ulaşım sağlayabilir ve bu sayede gerekli konuşmaları gerçekleştirebilirsiniz.