Balıkesir plaka kodu kaçtır? Balıkesir ve ilçelerinin plaka harfleri

Trafiğe çıkıldığında araç üzerinde görülmesi muhtemel plaka kodlarından biri de 10 olmaktadır. 10 plaka kodu görülmesi, pek çok kişi tarafından bu plaka kodunun hangi ile ait olduğu konusunda merak uyandırmaktadır.

Balıkesir Plaka Kodu Kaçtır?

10 numaralı plaka kodu Güney Marmara bölgesinde Balıkesir iline aittir. Balıkesir'e kayıtlı araçların tamamında 10 plaka kodunun yazılı olduğu görebilirsiniz. Türkiye'nin en kalabalık illerinden birisi olan Balıkesir'in araç plakası 10'dur. Bu yüzden bu ile yolunuz düştüğünde pek çok araçta 10 plaka kodunu görürsünüz.

Balıkesir ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Balıkesir ilinin merkezi ve ilçelerinin tamamında 10 plaka kodunun kullanımı söz konusudur. Bundan dolayı herhangi bir farklılığın varlığı söz konusu olmamaktadır. Bu plaka kodunun yanı sıra bir de ilçelere özel olan harfler plakalarda yerini alır. Plakalar traktör, otomobil, tır gibi çeşitlilik gösteren her türlü taşıtlarda bulunmaktadır.

İlçelere özel harflerin bulunduğu plakalar sayesinde hangi aracın hangi ilçeden çıkış yaptığı ve hangi ilçeye kayıtlı olduğu kolaylıkla tespit edilebilir olmaktadır. Araç plaka kodu ve ilçelere özel harfler, gerekli durumlarda başta polisler olmak üzere çeşitli güvenlik güçlerine önemli ölçüde kolaylık sağlamaktadır.

Fakat Balıkesir iline bağlı durumdaki bazı ilçeler ise il merkeziyle aynı plaka harfini kullanmaktadır. İşte Balıkesir ilçelerinin özel plaka harfleri;

- Balıkesir ili merkez ilçesi plaka harfleri; ( AC, AZ, D, DA, DZ, EA, EZ, F, FA, FZ, HA, HZ, J)

- Balıkesir iline bağlı Edremit ilçesi plaka harfleri; J

- Balıkesir iline bağlı Erdek ilçesi plaka harfleri; E

- Balıkesir iline bağlı Bandırma ilçesi plaka harfleri; J

- Balıkesir iline bağlı Havran ilçesi plaka harfleri; H

- Balıkesir iline bağlı Susurluk ilçesi plaka harfleri; J

- Balıkesir iline bağlı Burhaniye ilçesi plaka harfleri; J