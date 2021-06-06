Balıkesir lise taban puanları 2021! Balıkesir LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Balıkesir 'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 453,8177 1,47 0,1 BALIKESİR / KARESİ / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 436,6965 2,89 0,41 BALIKESİR / BANDIRMA / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 435,0532 3,06 0,06 BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 428,2477 3,8 2,9 BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 425,9199 4,07 3,15 BALIKESİR / EDREMİT / Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 422,338 4,5 0,49