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Eğitim
Haber Giriş: 06.06.2021 - 16:26 | Son Güncelleme:

Balıkesir lise taban puanları 2021! Balıkesir LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

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Balıkesir lise taban puanları 2021! Balıkesir LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Balıkesir'de sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Balıkesir LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Balıkesir 'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180453,81771,470,1
BALIKESİR / KARESİ / Sırrı Yırcalı Anadolu LisesiAnadolu LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce180436,69652,890,41
BALIKESİR / BANDIRMA / Enerjisa Bandırma Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120435,05323,060,06
BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90428,24773,82,9
BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekAlmanca30425,91994,073,15
BALIKESİR / EDREMİT / Şehit Mustafa Serin Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150422,3384,50,49

 

BALIKESİR / BANDIRMA / Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120414,65855,533,07
BALIKESİR / KARESİ / Rahmi Kula Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170413,32445,723,85
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150403,99997,183,81
BALIKESİR / BURHANİYE / Celal Toraman Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120398,40928,142,85
BALIKESİR / BURHANİYE / Celal Toraman Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/ErkekAlmanca30394,62518,838,15
BALIKESİR / KARESİ / İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce150390,05029,734,02
BALIKESİR / BANDIRMA / Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120374,878613,041,38
BALIKESİR / KARESİ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30363,965715,787,77
BALIKESİR / KARESİ / Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120358,524917,230,45
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90313,069631,977,66
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30310,71232,8611,05
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30307,862733,9810,12
BALIKESİR / BANDIRMA / Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30301,658836,4813,49
BALIKESİR / EDREMİT / Edremit Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90301,423436,586,31
BALIKESİR / BANDIRMA / Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30298,499237,810,84
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30292,288440,5316,88
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30289,0617429,86
BALIKESİR / BURHANİYE / Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60284,494944,148,97
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30283,931944,4115,14
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30273,240249,8313,13
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30244,312366,8112,25
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60238,082170,8913,7
BALIKESİR / GÖNEN / Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30237,46671,327,83
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30202,848392,2845,83
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