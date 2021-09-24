Balık Türleri Ve Özellikleri Nelerdir, İsimleri Nelerdir? Karadeniz, Akdeniz Ve Ege Denizinde Hangi Balıklar Bulunur?

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Fosil balıklar ve akciğerli balıklar da pek çok dünyanın farklı deniz ve okyanuslarında yaşıyor. Bu türler arasında yer alan en nadir balıklar arasında ise, ''çenesiz balıklar'' ismi ile bilinir.

Balık Türleri ve Özellikleri Nelerdir ve İsimleri Nelerdir?

Son yıllarda balık türlerinin net sayısına ulaşabilmek için çok kapsamlı çeşitli araştırmalar yapılıyor. Yapılan araştırmaların sonucuna göre ise, dünya denizlerinin genelinde toplam 15 binden fazla balık türü yaşıyor. Türkiye'de ise, balık çeşitlerinin bilinen net rakamı ise, 384'tür. En bilinen balık türleri ve özellikleri ise;

Çipura: Çipura genellikle sıcak denizleri sever. Genellikle de yüksek oranda Akdeniz'de yaşar. Alt türleri fiziksel özelliklerine ve boylarına bağlı olarak üç çeşidi bulunuyor. Lidaki adı ile bilinen bu balıkların ince ve kalın lidaki isminde tanımlanan çeşitleri ise Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşar.

Kolyoz: Avrupa mutfağında çok önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde de giderek daha çok ilgi görmeye başlayan bu balık, pişirilebiliyor. Eti lezzetli olmasına rağmen temizlenmesi de oldukça zordur ve bunun için de profesyonel yardım almak gerekebilir. Fiziksel özellikleri ve görünümü daha çok uskumruya benzese de bu balıklara diğer balıklara göre çok daha nadir görülür. Aynı zamanda fiyatları daha yüksektir.

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Lüfer: Balık çeşitleri arasında yer alan en güçlü çeneye sahip olan ilk 5 balıktan birisidir. Evrimleşme sonucunda avlanma yetenekleri de çok gelişmiştir. Avlanırken aynı zamanda hem çenesini hem de dişlerini rahatlıkla kullanabilir.

Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizinde Hangi Balıklar Bulunur?

Köpek Balığı: Kedi ve kaplan gibi farklı türleri olan köpek balıkları denizler ve okyanuslarda yaşayan en tehlikeli balık türleri arasında yer alır. Koku alma duyuları ise, çok gelişmiştir. Aynı zamanda kilometrelere uzaktan bile avının kokusunu rahatlıkla alabilir. Dişleri ve çenesi aynı oranda gelişmiş olup bu yırtıcı balıkları ortalama olarak 50 yıl kadar yaşar. Ama bazı türleri avlanma zorluğu çekmediği için 80 ile 90 yıl kadar yaşayabilir.

Yunus: Çok hareketli ve oyuncu bir yapıya sahiptir. Yunus balıkları insanlarla iletişimi en kuvvetli olan balık çeşitleri arasında yer alıyor. Bu alanda yapılan son araştırmalar sonucunda yunusların denizlerde yaşayan en zeki canlı türü olduğunu da ispatlandı. Birbirleri ile kilometrelerce öteden bile ses dalgaları ile rahatlıkla iletişim kurabilirler.

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Balina: Balinalar denizlerde yaşayan en büyük canlı türleridir. Ortalama kiloları ise, 120 tondan 150 tona kadar çıkabilir. Memeliler sınıfında yer alan balina türleri, diğer balıkların aksine soğuk değil aksine sıcakkanlı canlılar grubunda yer alır.

Hamsi: Karadeniz'deki en sık görülen balıklar arasında yer alır. Hamsiye Karadeniz'in kuru fasulyesi ismi de verilebilir. Hamsiler, sürüler halinde yaşar ve Ocak, Mart aylarında beslenmek için iç sahillere yaklaşır. Gündüzleri 30-40 metre kadar derinde geceleri ise, yüzeye yakın yerlerde dolaşırlar.

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Karagöz: Bütün denizlerde ve genellikle de Marmara ve Ege'nin ılıman suların kayalıklarında yaşarlar. Aynı zamanda bol bulunan ve en çok sevilen balıklarımız arasında yer alır.

Kalkan: Bir dip balığı olan Kalkan, Karadeniz'in en tanınan balıkları arasında yer alır. Boğazlar, Marmara, Ege ve Akdeniz'de daha az rastlanır.