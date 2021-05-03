Balık Ne Yer? Balıklar Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Balıklar bakımı kolay olduğu için evlerin ve iş yerlerinin vazgeçilmez hayvanlarıdır. Ancak beslenmelerine dikkat edilmesi gerekir.

Balık Ne Yer?

Balıklar genellikle kurutulmuş böcek ve balıklardan oluşan balık yemlerini tüketir. Balık sahiplerinin birçoğu onlara başka yiyecekler vermeye gerek duymaz. Ancak tek bir yemle yapılan beslemeler balığın yeterli mineral ve vitamini almasına engel olur.

Balıklar, deniz ve tatlı sularda yaşadığı için böcek lavraları ve küçük balıkları yiyerek yaşama tutunurlar. Ancak yeşil bitkiler, yosun ve salyangozlar da balıkların yediği besinler arasındadır. Balıklar için üretilen yemler de bu canlıların kurutulmasıyla elde edilir.

Etçil ve otçul balıklar için farklı yemler üretilir. Hepçil olan canlılara düzenli olarak iki yemin de verilmesi gerekir. Yalnızca tek tip beslenme yapılması balığın daha yavaş hareket etmesine, renklerinin solmasına, ömrünün kısalmasına neden olur. Ayrıca akvaryum balıkları için suyun berrak olması, sahipleri tarafından yemlerin ne kadarının tüketildiğinin görünmesini sağlar.

Balıklar Nasıl Beslenir ve En Çok Sevdiği Besinler Nelerdir?

Balıkların beslenmesinde dikkat edilmesi gereken ilk konu gereğinden fazla yemin verilmemesidir. Fazla yemler balığın sağlığını olumsuz etkilediği gibi akvaryum sularının da kirlenmesine sebep olur. Fazla verilen yemler balığın ölmesine neden olabildiği için önerilen miktardan fazlası kesinlikle verilmemelidir.

Balıklara taze besinlerin verilmesi daha hızlı büyümesine yardımcı olur. Ayrıca sağlıksız görünen ve rengi solan balıkların iyileşmesini destekler. Bu canlıların en sevdiği besinler solucan ve karides olduğu için yem yerine kullanılabilir.

Balıkları beslerken kullanılan canlıların hasta olmaması gerekir. Aksi durumda en sevdikleri besinler onları hasta edebilir, ölümlerine yol açabilir. Güvenilmeyen yerlerden alışveriş yapmak bu durumun önüne geçebilir.

Tamamen bitkisel beslenen balıklar için yosun ve yeşil bitkiler mümkün olduğunca canlı olmalıdır. Ancak bu ürünlerin kurutulmuş halini yem olarak vermenin bir zararı yoktur. Etçil olmayan balıklara etli yemler vermesi boşaltım sistemlerine yardımcı olmaz.