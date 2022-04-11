Balık kılçığı tekniği nedir ve özellikleri nelerdir? Balık kılçığı yöntemi neden ve nasıl uygulanır

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Bir problem için sayılabilecek türlü nedenlerini belirtirken ya da belirli bir alana ait düşünceler rutinleştiği takdirde, balık kılçığı tekniği kullanımı tercih edilebilir.

Balık Kılçığı Nedir?

Balık kılçığı tekniği, tespiti sağlanmış bazı problemler için net çözümler sağlamak adına kök sebeplerini incelemeye yarayan bir tekniktir. Bununla birlikte kalitenin de yedi şeklinden birisi olarak bilinir. İlk kez 1943 senesinde Kaoru Ishikawa tarafından önerilmiştir ve kısa bir süre içerisinde tüm Japonya’da yayıldığı görülmüştür. Günümüzde de tüm dünya üzerindeki çalışma sahalarında balık kılçığı tekniğinin kullanıldığı görülmektedir. Bu teknik sayesinde farklı sektörlere ait iş kollarında büyük verim sağlandığı, bilimsel araştırmalar ile de kanıtlanmıştır.

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Balık Kılçığı Tekniği Uygulaması Nasıldır?

* İlk adım olarak mevcut bir problem belirlenir.

* Probleme ait belirli bir bilgi seviyesine sahip olan kişilerden oluşturulan bir ekip tanımlanır.

* Tahtaya büyük bir balık kılçığı çizimi yapılır ve balığın baş kısmına problemin ne olduğu yazılır.

* Problemi meydana getiren nedenlerle alakalı tartışma başlatılır ve probleme ait ana başlıklar yazılır. (İnsan, ölçüm, dış etkenler, makine vb. )

* Çizimi yapılan balık kılçıklarına tespit edilen temel nedenler eklenir.

* Her bölüm için beyin fırtınası tekniği tercih edilerek problemlere neden olan kriterler belirtilir ve ana başlık altında bu kriterler tek tek not edilir.

* Tespiti sağlanan problemler için akla gelen çözümler yazılır.

* Mevcut problemin asıl nedeni ekipteki kişiler tarafından tespit edilir.

* Mevcut problemin çözülebilmesi için beyin fırtınası tekniği uygulanmaya devam edilir.

Balık Kılçığı Tekniği Aşamaları Nelerdir?

Balık kılçığı tekniğinin toplamda 5 aşaması bulunur. Bu aşamalar;

* Üzerinde çalışılacak olan problemin belirlenmesi

* Mevcut probleme ait nedenleri tespit etmek

* Tespit edilen tüm nedenlerin değerlendirilmesi

* Nedenlere ait olarak belirlenen alt başlıklara çalışılması ve not edilmesi

* Tüm çalışma sonrası eksik kalan alanların ilave edilmesi

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Balık Kılçığı Uygulaması Neden Tercih Edilir?

* Mevcut problemin asıl sebebine ulaşma sağladığı için getireceği çözümler de kalıcı olur.

* Bir ürün, işletme ya da hizmetin mevcut kalitesini yükseltir.

* Çalışanlarının farklı alanlarda fikir üretme ve probleme çözüm bulma becerilerini geliştirir.

* İş esnasında daha fazla verimlilik alınmasını sağlar.

* Tüm çalışanlarda grup çalışması tekniğini geliştirir.

* Herkesin çalışma alanı içerisinde eşit görülmesi sağlanır.

* Ekipteki herkesin daha nesnel düşünebilmesi ve başka fikirlere saygı duyabilmesi sağlanır.

* Bir probleme karşı esneklikle yaklaşma ve çözümü farklı kollardan bir anda arama gibi yetkinliklerin kazanılması için balık kılçığı tekniği büyük fayda sağlar.

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Balık Kılçığı Tekniği Neden Kullanılır?

* Bir ekip şeklinde çalışırken meydana gelen farklı düşüncelerin bir arada değerlendirilebilmesi sağlanır.

* Bir problemi meydana getirebilecek nedenler, bir seferde ortaya çıkarılabilir.

* Beyin fırtınası esnasında fikirler rutinleşmeye başladığında bu monotonluğun önüne geçilebilir.

* Sebep-sonuç bağlantılarını oluşturmakta zorlanan çalışanlar için bu teknik gelişimi sağlar.

* Grup çalışmalarında ve kalabalık iş ortamlarında, daha düzenli ve disiplinli bir çalışma ortamı gerçekleştirilebilir.

* Çalışanlar arasında eşitliğin sağlanabilmesi için, herkesin fikrini beyan edebilmesine olanak verilir.

* Hiç beklenmedik zamanda beklenmedik çözümler ile en zor problemler bile çözülebilir.

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* Bir işi sırası ile bitirme yetkinliği çalışanlara kazandırılır.