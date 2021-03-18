Balık Kavağa Çıkınca ne demek? Balık Kavağa Çıkınca deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler atalardan bugüne gelmiş bazen nasihat bazen uyarı bazen de bir işin yapılmasını desteklemek amacıyla söylenmiş sözlerdir. Balık kavağa çıkınca deyimi mecaz anlatımla söylenmiş alay anlamı olan bir deyimdir.

​​​​​Balık Kavağa Çıkınca Ne Demektir?

Balık Kavağa çıkınca deyimi umut edilen veya gerçekleşmesi istenen bir işin veya olayın olamayacağı anlamına gelmektedir. Balık kavağa çıkınca tabiri ile balıktan kavağa çıkma eyleminin beklenmemesi gibi olacağı düşünülen işte umuda kapılmamak anlamını taşımaktadır.

Balık Kavağa Çıkınca Deyiminin Anlamı Nedir?

Balık kavağa çıkınca deyimi balığın asla kavağa çıkmayacağı gibi bir işin olmayacağı konusunda alaylı bir ifade olarak belirtilmek anlamındadır. Genellikle sonuçlanmayacak olması imkansız işlerle ilgili beklenti içerisine girilmemesini anlatılmak istenmektedir.

Balık Kavağa Çıkınca Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Balık kavağa çıkınca deyimi ile ilgili örnekler şunlardır;

Fazla umutlanmayın sınavlar ancak balık kavağa çıkınca iptal edilir.

Eve gelirken hiç çiçek aldığını görmedim bakarsın balık kavağa çıkınca bana çiçek alır.

Kemal odasını ancak balık kavağa çıkınca düzenler.

Bu beldeye doğalgaz gelmez demiyoruz bakarsın balık kavağa çıkınca gelir.