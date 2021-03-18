Balık İstifi ne demek? Balık İstifi Deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Balık istifi deyimi sıkışık durumlar için kullanılan bir deyimdir. Çoğu zaman konuşmalarda duyarız. Balık istifi deyimi ilk anlamı ile kullanılmadığından dolayı deyimin ne amaçla kullanıldığının anlaşılması amacı ile anlamının bilinmesi çok önemlidir.

Balık İstifi Ne Demek?

Sıkışık durumdaki kişiler ya da eşyalar için balık istifi deyimi kullanılmaktadır. Durum abartılı bir şekilde balık istifi deyimi ile vurgulanmaktadır.

Balık İstifi Deyiminin Anlamı (TDK)

Sıkışık ve dar olan alanlarda bulunan eşyalar ya da insanlar için kullanılan bir ifadedir. Balıklar tutuldukları zaman belli bir sıra güdülmeden istif şekilde tutulurlar. Sıkışık durumlarda da bu deyim kullanılarak durumun ne kadar kötü olduğu anlatılmak istenir.

Balık İstifi Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Oda o kadar küçüktü ki hepimiz balık istifi bir şekilde sıramızı bekliyorduk.

Cümlede odanın çok küçük ve insanların kalabalık olduğu için sıkışık bir şekilde beklediklerinden bahsedilmektedir.