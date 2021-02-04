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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 04.02.2021 - 04:15 | Son Güncelleme:

Balık Baştan Kokar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Balık Baştan Kokar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Balık baştan kokar atasözü günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız bir atasözüdür. Atasözleri hayatımıza yön veren bizim için önemli olan sözlerdir. Balık baştan kokar atasözü özellikle anlam bakımından yol göstericidir. Balık baştan kokar atasözü ile ilgili her şeyi sizler için derledik.

Balık baştan kokar atasözü çok eskiden beri kullanılmaktadır. Bu atasözü hayatımızda karşımıza çıkan olumsuzlukların asıl nedenini nerede arayacağımızı anlatmaktadır.

 Balık Baştan Kokar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Balık baştan kokar atasözünün TDK sözlüğüne göre anlamı şudur;

 Yapılan bir işte aksaklığın başta olanlardan kaynaklandığını anlatan bir sözdür. Yani aksaklığın asıl nedeni baştadır anlamında kullanılır.

 Balık Baştan Kokar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?

 Balık baştan kokar atasözü neredeyse hayatımızın tamamında yer alır. Özellikle bir kayıp verildiğinde ya da hata yapıldığında karşımıza bu atasözü çıkmaktadır. Balık baştan kokar atasözünün cümle içinde kullanımına örnek verecek olursak;

 1- Balık baştan kokar derslerine çalışmadı ve sınıfta kaldı.

 2- Balık baştan kokar hala anlamadın mı onunla iş yapamayacağını?

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