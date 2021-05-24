Balen nedir ve ne işe yarar? Balenli sütyen avantajları ve dezavantajları

Balen bir çeşit destek olarak bilinmektedir. Özellikle kadınlar tarafından kullanılan sütyen ve korseler balenli ve ya balensiz olarak ikiye ayrılır. Balen sütyen ve korselerin altını tamamen çevrelemesi ile birlikte daha dik bir görünüm sağlar.

Balen Nedir ve Ne İşe Yarar?

Kadınlar için giyim sektöründe şık olmak kadar rahat olmak da önemlidir. Kadınlara özel olarak üretilen korse ve sütyen gibi ürünlerin mutlaka hassas ve sağlıklı olması gerekir. Sütyen ve korselerde hem rahatlık hem de güzel bir görünüm oluşturmak için balenli ve ya balensiz sütyen ile korseler tercih edilir.

Balen adı verilen bu malzeme sayesinde kadınların daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağlamaktadır. Sütyen ve korselerde belen tamamen çevreleme sağlar. Bu sayede göğüs bölgesi çok daha dik görülebilir. Bu bölgedeki toplu kumaş sayesinde belenin de vücuda zarar vermesi engellenir. Balen, sütyenlerde bulunan demir ve ya plastik çubuklar ile oluşturulan yarım daire şeklindeki materyal olarak bilinir.

Balenli Sütyen Avantajları Nelerdir?

Balenli sütyenlerin sunduğu bazı avantajlar bulunur. Sütyenlerde bulunan balen sayesinde daha dik ve güzel bir görünüm sağlanabilir. Özellikle küçük göğüsler de daha büyük görülebilecektir. Balenli sütyenler sayesinde göğüs de toparlanır.

Balenli sütyen ile daha rahat hissedilir. Kadınların doğru sütyen seçimi çok önem taşımaktadır. Kadınlar sağlıklı kumaşlardan üretilmiş doğru bedende sütyen seçerken balenli ya da balensiz olması dikkat çekmektedir. Balenler sayesinde göğüs daha dik durabilir. Ayrıca göğsün sarkık görüntüsü de ortadan kalkar. Özellikle normalden büyük göğüsleri olan kişilerde balenli sütyen çeşitleri tercih edilebilir.

Balenli Sütyen Dezavantajları Nelerdir?

Balenli sütyen çeşitlerinin avantajları çok fazladır. Buna rağmen bazı durumlarda dezavantajları bulunmaktadır. Sütyen bakımı doğru yapılmadığı takdirde iç kısımda bulunan çubuklar yerinden çıkarak cilde zarar verebilir. Balenli sütyenler de göğüs kafesine daha fazla baskı yapmaktadır.