Balbal nedir? Tarihte Balbal heykelleri hangi uygarlık tarafından neden yapılmıştır

Balbal, çok eski mezar inanışlarından bir tanesidir. Aslında günümüze kadar ulaşmayı başarmış bir inançtır. Fakat farklı bir biçimde kullanılmaktadır. Mezar taşları olarak günümüzde görülmektedir.

Balbal Nedir?

Mezar taşları, o mezarda yatan kişi hakkında bilgi veren taşlardır. Bir başka amacı da mezar yerini kaybetmemektir. Gömülen ölüleri, ziyaret etmeye gitmek için mezar başlarına bir taş dikilir. Bu taşlarda o mezarda yatan kişinin adı, soyadı, doğum ve ölüm tarihi yazmaktadır. Bazı mezar taşlarında ise güzel ve anlamlı sözlere de rastlanabilir. Bu günümüzde kullanılan şeklidir.

Geçmiş zamanda da mezar taşları yerine balbal tercih edilmekteydi. Fakat balballar, günümüz mezar taşlarından oldukça farklıdır. Çünkü balballar, günümüz mezar taşları gibi düz yüzeyli, kare ya da dikdörtgen değillerdir. Balballar, aslında birer heykel şeklinde olup, insana benzetilmeye çalışılır. Ayrıca bir diğer özelliği de bir mezar başında tek bir balbal olabileceği gibi birden fazla balbal da olabilir.

Geçmiş dönem inanışına göre balballar, mezarda yatan kişin yaşamı boyunca öldürdüğü kişileri belirtir. Yani bir kahramanlık göstergesidir. Mezar başında ne kadar çok balbal heykeli varsa o mezarda yatan kişi o derecede kahraman olarak görülür.

Tarihte Balbal Heykelleri Hangi Uygarlık Tarafından Neden Yapılmıştır?

Tarihte ilk olarak balbal heykelleri Türk uygarlıkları tarafından kullanılmıştır. Türkler, kahramanlığa önem veren bir topluluktur. Balbal heykellerinin amacı da kahramanlık göstergesi olmaktır. İlk kullanan Türk Devleti ise İskitler'dir. Daha sonra diğer Türk Devletlerinde de bu gelenek devam ettirilmiştir. İlk başlarda ölen kişilerin yaşamı boyunca öldürdüğü kişi sayısını belli etmek ve kahramanlığını göstermek için kullanılsa da daha sonra resimli mezar taşı olarak balballar kullanılmıştır. Göktürk'ler tarafından da kullanıldığı bilinen balballar ölen kişinin hatırlanması için de yapılmıştır.