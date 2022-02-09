Balat nerede, nereye bağlı? Balat'da gezilecek yerler ve yapılacaklar listesi

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Balat rengarenk evlere sahip olan bir semttir. Bu semt tüm orijinalliği ile gerek yerli gerekse de yabancı turistleri ağırlamaya devam etmektedir. Balat oldukça fazla dar sokaklara sahip olan bir tarihi semttir. Türkiye'de baş yapıt olarak nitelendirilen pek çok dizi ve film de yine bu semtte çekilmiştir.

Balat Nerede?

Balat İstanbul'un Fatih ilçesinde yer almaktadır. Fatih'in Haliç köprüsüne yakın olan bir konumda yer almaktadır. Balat konumu itibari ile de merkezi bir konumda yer alıyor.

Nereye Bağlı?

Balat İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı olan tarihi bir semt olarak bilinmektedir.

Balat'ta Gezilecek Yerler ve Yapılacaklar Listesi

1) Agora Meyhanesi

Agora meyhanesi belki de Balat'ın en ünlü yerlerinden bir tanesidir. Yaşayan bir efsane olarak bilinen bu meyhane Balat'ta 1890 yılından beridir hizmet veren bir meyhanedir. Sadece Balat'ın değil aynı zamanda İstanbul'un da en ünlü meyhaneleri arasında yer alan Agora meyhanesi Balat'a ziyaretçi gelmesinin asıl sebepleri arasında yer almaktadır. Agora meyhanesinin tam olarak 140 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır.

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2) Sancaktar Yokuşu

Balat'ın dar sokakları ile ünlü bir semt olduğunu dile getirmiştik. Sancaktar yokuşu da Balat'ın yine en ünlü yerlerinden bir tanesidir. Tam olarak iki sokağı birbirine bağlayan ve rengarenk evlerin bulunduğu bu yokuş görülmeye değer olan bir yerdir. Sancaktar yokuşunda daha pek çok şey yine yapabilirsiniz. Sancaktar yokuşu sosyal medyadan da en çok fotoğrafı paylaşılan ünlü yerlerin başında yer almaktadır. Balat'a gitmişken mutlaka Sancaktar yokuşunu görmeden dönmeyin.

3) Kiremit Caddesi

Balat'ın rengarenk evlerinden bir tanesi olan bu cadde muhteşem güzellik barındıran bir caddedir. Kiremit caddesi sosyal mecralardan da en çok paylaşılan caddeler arasında yer almaktadır. Mavi, Turuncu ve sarı gibi renklerle bezenen bu evler binlerce kişi tarafından fotoğraflanan meşhur evlerdir. Kiremit caddesi Balat'ı cazip kılan ve görülmeye değer yapan detaylardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Kiremit caddesine gelerek bol bol bu bölgede fotoğraf çekebilirsiniz.

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4) Merdivenli Yokuş

Balat yokuşları ile ünlü bir yerdir. Fotoğraf çekmeyi sevenler için yine eşsiz bir mekan olarak karşımıza çıkan merdivenli yokuş çok güzel evlere sahip olan bir yerdir. Balat'ın merkezine de çok yakın bir konumda bulunmaktadır. Eğer tarihi manzaraları fotoğraflamayı seviyorsanız merdivenli yokuş tam da size göre olan bir yerdir. Merdivenli yokuşa geldikten sonra burada adeta tarihe tanıklık edeceksiniz.

5) Aya Yorgi Kilisesi

Balat'ta Fener civarında yer alan bir kilisedir. Oldukça eski bir kilise olan Aya yorgi kilisesi özellikle tarihi yerleri gezmeyi sevenler için biçilmiş kaftan olarak bilinmektedir. Aya yorgi kilisesi halen daha ibadet için kullanılan bir yerdir. 5. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen bu tarihi kilise oldukça gösterişli ve ihtişamlı bir kilisedir. Aya Yorgi kilisesi zamanında bu bölgede yaşayan Ortodoks Hristiyanlar tarafından yaptırılmış bir kilisedir.

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6) Kanlı Kilise

Meryemi kilisesi olarak da bilinmektedir. Kanlı kilise camiye çevrilen kiliselerden bir tanesidir. Dört tane yapraklı yoncası bulunmaktadır. Bizans döneminden kalan tek kilise olarak bilinir.