Balat nerede, nereye bağlı? Balat'da gezilecek yerler ve yapılacaklar listesi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Birçok ilde eğitime kar engeli Bazı kamu çalışanlarını da ilgilendiriyorBirçok ilde eğitime kar engeli! Bazı kamu çalışanlarını da ilgilendiriyor#Kar
Ozan Tufanın büyük şanssızlığı Kendisini denedi ancak...Ozan Tufan'ın büyük şanssızlığı! Kendisini denedi ancak...#Ozan Tufan
Pekinde skandal anlar Hepsini ağlayarak anlattıPekin'de skandal anlar! Hepsini ağlayarak anlattı #Pekin Kış Olimpiyat Oyunları
Bakan Nebatinin Londra temaslarının ayrıntıları belli olduBakan Nebati'nin Londra temaslarının ayrıntıları belli oldu#Nurettin Nebati
Fenerbahçe, 10 kişilik Kayserispora elendiFenerbahçe, 10 kişilik Kayserispor'a elendi#Süper Lig
Vefatlardaki tablo çok üzücü Bakan Koca bir kez daha uyardı: Bu iki bilgi hepimiz için uyarıcıVefatlardaki tablo çok üzücü! Bakan Koca bir kez daha uyardı: 'Bu iki bilgi hepimiz için uyarıcı'#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Sedef Kabaşa tazminat davasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a tazminat davası!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandıHablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı#Nuri Gökhan Bozkır
Marius Sumudica taciz iddialarına isyan etti Bu tarz şeyler asla söyleyemezsinMarius Sumudica taciz iddialarına isyan etti! "Bu tarz şeyler asla söyleyemezsin"#Marius Sumudica
Şarkıcı Ebru Elvere dolandırıcılık şokuŞarkıcı Ebru Elver'e dolandırıcılık şoku#Ebru Elver
Miras kavgası aile faciasına döndü Ağabey, kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdıMiras kavgası aile faciasına döndü! Ağabey, kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdı#Miras
Putin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı Tuzu uzatır mısın lütfenPutin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı! 'Tuzu uzatır mısın lütfen?'#Macron
Burak Elmas: UEFA final bileti bendenBurak Elmas: "UEFA final bileti benden"#Macron
Kesinti sonrası fatura kararı Bakan Dönmez açıkladı...Kesinti sonrası fatura kararı! Bakan Dönmez açıkladı...#Fatih Dönmez
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasakın ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Balat nerede, nereye bağlı? Balat'da gezilecek yerler ve yapılacaklar listesi

#Balat Nerede Nereye Bağlı?#Gezilecek Yer#Yapılacaklar Listesi
Balat nerede, nereye bağlı Balatda gezilecek yerler ve yapılacaklar listesi

İstanbul'un birçok ünlü olan semtleri bulunmaktadır. Bu semtlerden bir tanesi de Balat semtidir. Balat gerek tarihi dokusu ile gerekse de doğal güzelliği ile İstanbul'un en ünlü semtlerinden bir tanesidir. Balat'ın tam olarak nereye bağlı olduğu bu semti ziyaret etmek isteyen kişiler arasında merak edilmektedir. Peki Balat nerede? Balat nereye bağlı? Balat'ta gezilecek yerler ve yapılacaklar listesi nedir? İşte Balat semti ile alakalı olarak tüm detaylar.

 

Haberin Devamı

Balat rengarenk evlere sahip olan bir semttir. Bu semt tüm orijinalliği ile gerek yerli gerekse de yabancı turistleri ağırlamaya devam etmektedir. Balat oldukça fazla dar sokaklara sahip olan bir tarihi semttir. Türkiye'de baş yapıt olarak nitelendirilen pek çok dizi ve film de yine bu semtte çekilmiştir.

Balat Nerede?

Balat İstanbul'un Fatih ilçesinde yer almaktadır. Fatih'in Haliç köprüsüne yakın olan bir konumda yer almaktadır. Balat konumu itibari ile de merkezi bir konumda yer alıyor.

Nereye Bağlı?

Balat İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı olan tarihi bir semt olarak bilinmektedir.

Balat'ta Gezilecek Yerler ve Yapılacaklar Listesi

1) Agora Meyhanesi

Agora meyhanesi belki de Balat'ın en ünlü yerlerinden bir tanesidir. Yaşayan bir efsane olarak bilinen bu meyhane Balat'ta 1890 yılından beridir hizmet veren bir meyhanedir. Sadece Balat'ın değil aynı zamanda İstanbul'un da en ünlü meyhaneleri arasında yer alan Agora meyhanesi Balat'a ziyaretçi gelmesinin asıl sebepleri arasında yer almaktadır. Agora meyhanesinin tam olarak 140 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır.

Haberin Devamı

2) Sancaktar Yokuşu

Balat'ın dar sokakları ile ünlü bir semt olduğunu dile getirmiştik. Sancaktar yokuşu da Balat'ın yine en ünlü yerlerinden bir tanesidir. Tam olarak iki sokağı birbirine bağlayan ve rengarenk evlerin bulunduğu bu yokuş görülmeye değer olan bir yerdir. Sancaktar yokuşunda daha pek çok şey yine yapabilirsiniz. Sancaktar yokuşu sosyal medyadan da en çok fotoğrafı paylaşılan ünlü yerlerin başında yer almaktadır. Balat'a gitmişken mutlaka Sancaktar yokuşunu görmeden dönmeyin.

3) Kiremit Caddesi

Balat'ın rengarenk evlerinden bir tanesi olan bu cadde muhteşem güzellik barındıran bir caddedir. Kiremit caddesi sosyal mecralardan da en çok paylaşılan caddeler arasında yer almaktadır. Mavi, Turuncu ve sarı gibi renklerle bezenen bu evler binlerce kişi tarafından fotoğraflanan meşhur evlerdir. Kiremit caddesi Balat'ı cazip kılan ve görülmeye değer yapan detaylardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Kiremit caddesine gelerek bol bol bu bölgede fotoğraf çekebilirsiniz.

Haberin Devamı

4) Merdivenli Yokuş

Balat yokuşları ile ünlü bir yerdir. Fotoğraf çekmeyi sevenler için yine eşsiz bir mekan olarak karşımıza çıkan merdivenli yokuş çok güzel evlere sahip olan bir yerdir. Balat'ın merkezine de çok yakın bir konumda bulunmaktadır. Eğer tarihi manzaraları fotoğraflamayı seviyorsanız merdivenli yokuş tam da size göre olan bir yerdir. Merdivenli yokuşa geldikten sonra burada adeta tarihe tanıklık edeceksiniz.

5) Aya Yorgi Kilisesi

Balat'ta Fener civarında yer alan bir kilisedir. Oldukça eski bir kilise olan Aya yorgi kilisesi özellikle tarihi yerleri gezmeyi sevenler için biçilmiş kaftan olarak bilinmektedir. Aya yorgi kilisesi halen daha ibadet için kullanılan bir yerdir. 5. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen bu tarihi kilise oldukça gösterişli ve ihtişamlı bir kilisedir. Aya Yorgi kilisesi zamanında bu bölgede yaşayan Ortodoks Hristiyanlar tarafından yaptırılmış bir kilisedir.

Haberin Devamı

6) Kanlı Kilise

Meryemi kilisesi olarak da bilinmektedir. Kanlı kilise camiye çevrilen kiliselerden bir tanesidir. Dört tane yapraklı yoncası bulunmaktadır. Bizans döneminden kalan tek kilise olarak bilinir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balat Nerede Nereye Bağlı?#Gezilecek Yer#Yapılacaklar Listesi

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi