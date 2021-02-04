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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 04.02.2021 - 04:12 | Son Güncelleme:

Bal Tutan Parmağını Yalar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Bal Tutan Parmağını Yalar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Bal Tutan Parmağını Yalar atasözünün ne anlama geldiğini merak ediyor olabilirsiniz. Bal Tutan Parmağını Yalar atasözünün anlamı ve bu atasözünün örnek cümle içinde kullanışını, sizler için detaylarıyla bir araya getirdik.

Bal Tutan Parmağını Yalar atasözü, büyük olanaklara sahip olan bir işle meşgul olan insanın, bu olanaklardan bir miktar da olsa kendisi de yararlanır anlamına gelen bir atasözüdür.

 Bal Tutan Parmağını Yalar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 TDK’ya göre Bal Tutan Parmağını Yalar; “ Olanakları büyük bir işin sorumlusu olan kimse, bu olanaklardan biraz da olsa faydalanır” manasında kullanılan bir sözdür.

 Çok büyük imkânların olduğu ve insanlar için faydalı olanaklar sunulduğu bir işle uğraşan insanlar, bu imkânlardan ve olanaklardan kendisi de istifade eder.

 Bal Tutan Parmağını Yalar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 - Esra bisküvi fabrikasında çalışırken, bal tutan parmağını yalayanlardan birisiydi.

 - Bal tutup parmağını yalamak için, senin de bu görevi kabul etmen gerekir.

 - Ahmet işini iyi bilir, ne de olsa çarşıda bal tutan parmağını yalıyor.

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