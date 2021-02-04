Bal Bal Demekle Ağız Tatlanmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

"Bal bal demekle ağız tatlanmaz" atasözünün de atalarımızın bize anlatmak istediği birçok farklı anlam bulunmaktadır.

Bal Bal Demekle Ağız Tatlanmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bizden önceki nesiller nadir olarak anlatmak istedikleri şeyi direkt olarak atasözlerin içine gizlenmiş bulunmaktadırlar. Direk anlatıma sahip sayılabilecek atasözlerinden birisi de "bal bal demekle ağız tatlanmaz" olmaktadır. Bu atasözünde anlatılmak istenen; istenilen veya dilekte bulunan bir şeyin sadece söyleyerek hiçbir aksiyona katılmadan gerçekleşmesi mümkün olmamaktadır.

Bitmesi istenilen iş, dilek veya tasarıların gerçekleşmesi için bunları isteyen kişinin işin başına geçmesin ve harekette bulunması gerekmektedir. İstenilen şey ile ilgili sürekli konuşmak ancak hiçbir harekette bulunmamak o işin gerçekleşmeyeceğini garantisi olmaktadır. Bu sebeple atalarımız "bal bal demekle ağız tatlanmaz" atasözünü dilimize geçirmiş bulunmaktadır.

Bal Bal Demekle Ağız Tatlanmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Onu tanıdığımdan beri bir kafe açmak istediğini söylüyor ancak hiçbir harekette bulunmuyor; atalarımızın da dediği gibi bal bal demekle ağız tatlanmaz.