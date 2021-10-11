Bakteri Hücresi Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Bakteri Hücresinin Organelleri Ve Görevleri

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Yaşamın en önemli ev sahipleri içerisinde bakteriler yer alır. Bakteriler diğer canlılara göre ise hücreleri üzerinden ayrılır ve belli başlı bazı özellikler gösterirler. Bu özellikler organeller ve görevleri kapsamında ele alınır ve buna uygun şekilde çeşitlere ayrılır.

Bakteri Hücresi Nedir?

Bakteri hücreleri genel olarak tek hücreli organizma grubunu gösteren bir yapıdır. Aynı zamanda tek hücreli mikroorganizma grubu olarak da ifade etmek mümkündür. Genel olarak birkaç mikrometre uzunluğuna sahip olan bakteri hücreleri, aynı zamanda gözle görülmeyen yapılar olarak ifade edilirler. Yaşam ve beslenme şekilleri ile beraber görevleri bakımından diğer tüm canlı organizmalara göre farklılık gösterirler. Tabii yaşamdaki her canlıda ve hücre yapısında olduğu gibi, bakteri hücresinin de belli başlı görevleri bulunmaktadır.

Bakteri Hücresi Özellikleri Nelerdir?

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Bakteri hücresi belli başlı bazı özellikleri üzerinden diğer hücrelerden ayrılır. Bu özellikler tek hücrelerden farklılık gösterirken, aynı zamanda genel yapısını da detaylı bir şekilde anlatmaktadır.

- Basit hücre yapısına sahiptir.

- Tek bir kromozomdan ibaret nükleusu bulunur.

- Kromozomun gerçek yapısı DNA ile beraber az miktarda RNA, RNA polimeraz ve proteinlerden oluşmaktadır.

- Çekirdeğin çevresinde nükleus zarı bulunmaz.

- Mitoz aygıtı yoktur.

- Endoplazmik retikulum ve golgi aygıtı üzerinden ele alınır ve bulunmaz.

Genel anlamda öne çıkan bu özellikleri ile beraber bakteri hücreleri görevlerini yerine getirmektedir. Dünyadaki bütün farklı canlıların döngüde yer alması ile beraber, bu döngü içerisinde kendi görevine sahip hücre yapılarından biri olarak öne çıkar.

Bakteri Hücresinin Organelleri

En çok merak edilen konular içerisinde bakteri hücresinin organelleri geliyor. Bakteri hücreleri prokaryot oldukları için sitoplazmaları üzerinde nadir olarak zarla kaplı organeller yer almaktadır. Bunun dışında bakteri hücrelerinde organel yer almaz. Aynı zamanda içlerinde büyük boylu yapılardan çok az bulunmaktadır. Bu bağlamda bakterilerde hücre çekirdeği, Kloroplast mitokondri ve golgi aygıtı ile beraber endoplazmik retikulum gibi organellerin bulunmadığını ifade etmek mümkün. Gelişmiş ve çeşitlenmiş bir hücre yapısı olmadığı için, basit hücre yapısı içerisinde bulunmaktadır. Bu bağlamda tekbir kromozomdan oluşmuş nükleusu bulunur.

Bakteri Hücresinin Görevleri

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Bakteriler işlevsel açıdan canlıya zarar verecek ya da canlıyı koruyacak görevler üstlenmektedir. Örneğin İnsan vücudunda bağırsaklarda sindirim ile beraber vitamin emilimi noktasında görev üstlenirler. Aynı zamanda birçok farklı dış etkene karşı önemli oranda koruma aldıklarını ifade etmek mümkün. Diğer taraftan bakteri hücresi üzerinden oluşum göstermiş olan zararlı bakteriler, insanı hasta edecek birtakım hastalıkların ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Diğer yandan bakteriler işlevsellik kazanırken aynı zamanda bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirir. Bu yönleri ile beraber özellikle sağladıkları yarar açısından bakteri hücrelerinin görevleri oldukça önemlidir. Tabii amacına bağlı olarak bakteri hücreleri oluşumu kapsamında bakteriler farklı görevleri zararlı ya da yararlı biçimde üstlenir.

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Bakteri Hücresinin Önemi Nedir?

Bakteri hücresi genel anlamda tek hücreli bir canlı olarak ön plana çıkmaktadır. Özellikle yaşamsal açıdan varlığını devam edebilmesi ve döngünün sağlanabilmesi noktasında oldukça önemlidir. Özellikle günümüzde birçok farklı yiyecek ve gıda türünün üretime noktasında bakteri hücreleri ile beraber bakteriler büyük bir öneme sahiptir. Atık su arıtması, peynir ve yoğurt ile beraber daha birçok ürün maddeler üzerinde imalattan geçer.