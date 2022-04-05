Bakraç Nedir, Ne Anlama Gelir? Bakraç Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Bakraç, günümüzde pek kullanılmayan bir mutfak gerecidir.

Bakraç Nedir; Ne Anlama Gelir?

Bakraç, sözlük olarak günlük kullanımda olmasa bile farklı mecralarda karşılaşılan bir kelimedir. Kitaplarda, sinemada, tiyatroda ya da sosyal medyada bakraç sözcüğüne rastlamak olanaklıdır. Günümüzde artık kullanılmasa da, bakraç bir dönem mutfaklarda mutlaka yer alan bir gereç idi.

Bakraç Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Bir sözcüğün anlamı araştırılırken ilk başvurulacak kaynak elbette TDK yani, Türk Dil Kurumu sözlüğüdür. TDK sözlüğüne bakıldığında bakraç kelimesinin şu şekilde açıklandığı görülmektedir:

Genellikle bakırdan yapılmış kova

Geniş ağızlı ve üstünde oynar kulpu olan, genellikle bakırdan yapılmış kap, kova

Bakraç kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Arapça olan "bakir" sözcüğünden türemiştir. Bu sözcüğün Osmanlı döneminde dilimize girmesi ile birlikte zamanla "bakraç" şekline dönüşmüştür. Bakraç, geçmiş yıllarda yaygın bir şekilde kullanılan ve içerisine süt, su, yağ, zeytinyağı, tereyağı ya da yoğurt gibi gıda maddelerinin konulduğu bir gereçti. Bakraç genellikle bakırdan imal edilmektedir.