Baklava Türleri Nelerdir? Kaç Çeşit Baklava Var, Hangi Baklava En Güzeli?

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Yöresel bir lezzet olan baklavanın yapımında kullanılan malzemeler şu şekilde sıralanabilir: 1- Hamur 2- Nişasta 3- Antep Fıstığı 4- Ceviz 5- Şerbet 6- Şeker

7- Tere Yağı 8- Kabartma Tozu

Baklava Türleri Nelerdir?

1- Bülbülyuvası:

Rulo biçiminde hazırlanan bülbülyuvası, 16. yüzyıldan bu yana en çok tüketilen baklava çeşitlerinin başında geliyor. Limon suyu ve şerbetle hazırlanan tatlı, hem hoşaf hem de ayran ile birlikte servis edilebilir.

2- Cimcik Baklava:

Cimcik baklavayı diğer baklavalardan ayıran en önemli fark, kare biçiminde kesilmesidir. Gaziantep yöresine has bir tatlı olan cimcik baklava, hem bayramlarda hem de diğer özel günlerde en sık tüketilen geleneksel tatlılardan biridir.

3- Bademli Baklava:

Ceviz ya da Antep fıstığının yerine bademle hazırlanan bu tatlı, Edirne'ye özgüdür.

4- Lor Peynirli Baklava:

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Lale Devrinden sonra yapılmaya başlanan lor peynirli baklava, İzmir, Aydın ve Manisa gibi Ege şehirlerinde yaygındır. Bal ve lor ile hazırlanan bu tatlının yapımında badem, ceviz, fıstık gibi kuruyemişleri kullanılır.

5- Midye Baklava:

Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden biri olan midye baklava az şekerli ve kalorili olduğu için en sağlıklı baklava türlerinden biridir. Bol fıstıkla hazırlanan midye baklava, kaymaklı baklava adıyla da bilinir.

6- Mozaik Baklava:

Mozaik biçiminde dilimlenip servis edildiği için bu ismi alan mozaik baklava da Osmanlı'nın geleneksel lezzetleri arasında yer alıyor.

7- Sultan Sarması:

Padişahlar için özel olarak hazırlanan baklavalardan biri olan sultan sarmasının yapımında kakao, süt, Antep fıstığı ve bisküvi kullanılır.

8- Pekmezli Baklava:

Erzurum yöresine özgü olan bu baklava dut pekmeziyle hazırlanır.

Kaç Çeşit Baklava Var?

Yaklaşık 220 çeşit baklava vardır. Bu baklavalardan 50'ye yakını Gaziantep yöresine aittir.

Hangi Baklava En Güzeli?

Ülkemizde en çok beğenilen ve tüketilen baklava çeşitlerinin başında bülbül yuvası ve sultan sarması geliyor.