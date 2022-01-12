Baklagiller nelerdir ve isimleri nedir? Baklagiller protein mi ve faydaları

Haberin Devamı

Baklagiller, vejetaryen protein kaynağı olarak et yerine geçebilen bir besin alternatifi oluşturmaktadır. Son derece önemli bir besin kaynağı oluşturmakta olan baklagiller, kan şekeri seviyelerini düşürmek, kolesterolü düşürmek ve sağlıklı bağırsak bakterilerini artırmak da dahil olmak üzere pek çok sağlık yararına sahip durumdadır.

Baklagiller Nelerdir ve İsimleri Nedir?

Baklagiller, yaklaşık olarak 19.500 farklı türe ve 751 bitki cinsini barındıran Fabaceae ailesine mensup herhangi bir meyve yahut bitki tohumunu içermektedir. Nohut, fasulye, mercimek ve bezelye, dünya üzerinde tüketimi en yaygın baklagil çeşitleri arasında öne çıkmaktadır.

Baklagiller kategorisi içerisine çoğu zaman hangi besinlerin girdiği konusunda çoğu kez kafa karışıklığı yaşanması söz konusudur. Konuyla alakalı olarak eğer bir örnek verilmesi gerekirse; bezelye baklagil mi? Yeşil fasulye baklagil midir? Mercimek baklagil mi? Şeklinde çeşitli sorular zihinlerde oluşur hale gelmektedir. Konun her birey tarafından anlaşılabilir olması ve kafa karışıklığının giderilmesi adına baklagiller olarak sınıflandırılan ve yaygın olarak tüketimi söz konusu olan besinlerin bir listesi aşağıda verilmektedir:

- Bezelye

- Nohut

- Soya fasulyesi

- Kuru fasulye

- Maş fasulyesi

- Barbunya

- Börülce

- Mercimek

- Taze fasulye

- Kara fasulye

- Bakla

- Adzuki fasulyesi

- Lacivert fasulye

- Kırmızı fasulye

- Yonca

- Yer fıstığı

Haberin Devamı

Yer fıstığı neden baklagiller listesinde yer alıyor diye bir düşünce zihinlerde kendisine yer bulabilir. Bunun sebebi, diğer kuruyemiş çeşitlerinden farklı olarak yer fıstığının yeraltında yetişmesi ve Fabaceae bitki ailesine ait olması olmaktadır. Normalde baklagil olarak sınıflandırılmasına karşın, kuruyemiş olarak işlev görür durumda olan besin kaynakları arasında yerini almaktadır.

Baklagiller Protein mi? ve Faydaları

Bezelye, fasulye ve mercimek, baklagillerin ana sınıflarını oluşturmaktadır. Bunun beraberinde besin içerikleri söz konusu hale geldiğinde de hepsi nispeten birbirine benzer bir nitelik barındırmaktadır. Baklagiller hem protein hem de lif yönünden son derece zengin olmanın yanında vitamin ve mineral açısından da oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Çoğu baklagil türü magnezyum, potasyum, folat, demir, fosfor ve manganez gibi mikro besinler oldukça yüksek düzeylerdedir.

Haberin Devamı

Bazı baklagil çeşitleri bol miktarda kalsiyum, bakır, çinko, selenyum ve B vitamini içermektedir. Konun her birey tarafından kolay anlaşılabilir olması adına örnek verilmesi fayda sağlayacaktır. Bu kapsamda bir bardak mercimek, bireyin günlük folat gereksiniminin yüzde 90’ını ve gereksinimi olan demirin yüzde 37’sini bir günde sağlayabilmektedir.

Kimim fasulye türleri aynı zamanda oldukça iyi bir antioksidan kaynağı oluşturmaktadır. Örneğin; kırmızı fasulye, siyah fasulye, barbunya fasulyesi önemli ölçüde antosiyanin içerir. Antosiyonin bileşikler, kırmızı lahana, meyveler ve patlıcan gibi koyu renkli besin kaynaklarında bulunur. Bundan dolayı da baklagiller, vücudun hemen hemen tüm besin gereksinimini karşılar.

Haberin Devamı

Baklagillerin vücuda pek çok faydası bulunmaktadır. Buna göre baklagillerin faydalarını şu şekilde sıralamak mümkün;

- Hücresel işlev ve kas büyümesine önemli katkı sunar,

- Kalp sağlığının korunmasına önemli katkı sunar,

- Kan şekerini dengelenmesinde önemli bir rol üstlenir,

- Kilo vermeye yardımcı olur,

- Sindirimi geliştirici etki ortaya koyar,

- Kabızlığın önlemesinde yardımcı rol üstlenir,

- Kanserle savaşma noktasında yardımcı role sahiptir.