Bakırköy Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Bakırköy Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Haberin Devamı

Bakırköy'ün en bilinen ve en fazla turist çeken yerleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı 2- Florya Atatürk Deniz Köşkü 3- İstanbul Akvaryum 4- Florya Sahil Parkı 5- Fildamı Sarnıcı 6- Bakırköy Sanat Galerisi

7- Magnaura Sarayı 8- Florya Sosyal Tesisleri

Bakırköy Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı?

Avrupa yakasında yer alan Bakırköy, Esenler, Zeytinburnu ve Bağcılar ilçeleri ile birlikte Bakırköy Adliyesine bağlıdır. İsmail Erez Bulvarında yer alan adliyeye hem metro hem de metrobüs ile gidilebilir.

İstanbul Bakırköy Avrupa mı Anadolu Yakasında mı Yer Alıyor?

Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu ilçeleriyle sınır komşusu olan Bakırköy, Avrupa Yakasında yer almaktadır. İlçeye metro, otobüs, metrobüs ve minibüs ile ulaşım sağlamak mümkündür.

Haberin Devamı

Bakırköy ile İlgili Bilgiler

Bakırköy toplam 4 bölge ve 15 semtten oluşmaktadır. İlçenin en kalabalık semtleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Florya 2- Yeşilköy 3- Kartaltepe 4- Ataköy 5- Yeşilyurt 6- Cevizlik