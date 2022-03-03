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Bakırköy Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Bakırköy Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Bakırköy Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı İstanbul Bakırköy Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

İstanbul'un tarihi ilçelerinden biri olan Bakırköy, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Adı, Antik Roma döneminde Jeptimum ve Bizans döneminde Makriköy olan ilçe, 1926 yılında şimdiki adını almıştır. Yüzölçümü 32, 42 kilometre kare olan Bakırköy'ün nüfusu yaklaşık 240 bindir. Bakırköy hangi yakada ve hangi adliyeye bağlı? İstanbul Bakırköy Avrupa mı yoksa Anadolu yakasında mı yer alıyor tüm detayları ile derledik.

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 Bakırköy'ün en bilinen ve en fazla turist çeken yerleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı 2- Florya Atatürk Deniz Köşkü 3- İstanbul Akvaryum 4- Florya Sahil Parkı 5- Fildamı Sarnıcı 6- Bakırköy Sanat Galerisi

 7- Magnaura Sarayı 8- Florya Sosyal Tesisleri 

 Bakırköy Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı? 

 Avrupa yakasında yer alan Bakırköy, Esenler, Zeytinburnu ve Bağcılar ilçeleri ile birlikte Bakırköy Adliyesine bağlıdır. İsmail Erez Bulvarında yer alan adliyeye hem metro hem de metrobüs ile gidilebilir. 

 İstanbul Bakırköy Avrupa mı Anadolu Yakasında mı Yer Alıyor? 

 Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu ilçeleriyle sınır komşusu olan Bakırköy, Avrupa Yakasında yer almaktadır. İlçeye metro, otobüs, metrobüs ve minibüs ile ulaşım sağlamak mümkündür. 

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 Bakırköy ile İlgili Bilgiler 

 Bakırköy toplam 4 bölge ve 15 semtten oluşmaktadır. İlçenin en kalabalık semtleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Florya 2- Yeşilköy 3- Kartaltepe 4- Ataköy 5- Yeşilyurt 6- Cevizlik

 

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