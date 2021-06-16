Bakanın kahvesini robot yaptı

İlayda Toraman, “Eskişehir Anadolu Masal Evi’nin açılışı için okulumuz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ziyaret edecekti. Ben de onlara farklı bir sunum yapmak istedim. Diğer yandan da geliştirmeye açık ve kullanabileceğimiz robotumuz olsun istedim. 3 günde kahve servis edebilen robot yazılımı geliştirdim” dedi.

KAHVE PİŞERKEN GEÇEN SÜREYİ DEĞERLENDİRDİM

Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi İlayda Toraman, emekli bir baba ve ev hanımı bir annen ikinci kızı. Önümüzdeki yıl hayali YKS kazanıp mekatronik mühendisliği okumak. Toraman robot yazılımın nasıl çalıştığını ise şöyle anlattı:

“Kahvenin pişmesi için geçen süreyi değerlendirmek istedim. Kahve makinasına kahve, şeker ve suyu koyuyoruz. Robotu çalıştırıyoruz. O gidip kahve makinasını çalıştırıyor. Ardından şişenin kapağını açıyor. Fincanın arkasındaki bardağa döküyor ve şişeyi aldığı yere koyuyor. Ardından çikolatayı alıyor fincanın yanına bırakıyor. Kahve piştiğinde cezveyi yerinden çıkarıyor ve kahveyi fincana döküyor. İki fincana kadar aynı anda sunum yapabiliyor.

Robot kol sayesinde ve uyarladığım yazılımla bunu yapıyoruz. Dolayısıyla sadece kahve amacıyla kullanmıyoruz. Bu senenin başında robot kolun ara yüz kullanımını uyarladık. Kulanmaya başlayınca da pratik yaparak yeni projeler uyarladık. Kutu taşıma işlemleri, sensörlerle farklı projeler de uyguladık.

KAHVEYİ NASIL YAPACAĞINI BİLECEK

Türk kahvesinin robot yazılımın ellerinden içen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çok güzel proje olduğunu söyledi. Beğenmesinden dolayı çok mutlu olduk. Aklımızda olanları yaptığımız ve Bakan’ın beğenisinden ötürü çok mutlu olduk. İleriki aşamalarda robotun komutları görüntü işleme sistemiyle okuması için çalışıyoruz. Yapay zeka ile kahveyi şekerli mi şekersiz mi yapması gerektiği üzerinde çalışmak istiyoruz. Biraz daha geliştirilebilir proje. Ama pandemi döneminde çalışmak zor oluyor. “

ÖĞRENDİKLERİNİ HAYATLA BİRLEŞTİRİYORLAR

Hakan Çeliksoy( Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Öğretmeni):

Geçen yıl Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Projesi ile 822 bin 540 TL’lik proje deteği aldık. Bu proje ile birlikte okulumuzda 3 laboratuvar kurduk ve insanla beraber çalışabilen bir robot kol aldık. Otomasyon bölümü öğrencilerimize kodlama, robot yazılımlar öğrettiğimiz için projeleri güncel hayata uygulamak istiyorlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Eskişehir Anadolu Masal Evi’nin açılışı için okulumuza gelmişti. İlayda da neden kahveyi robotla sunmuyoruz diyerek hemen projeyi yazıp uyguladı. Milli Eğitim Bakanımız, kahvesini içtiğinde çok memnun oldu. Güzel bir motivasyon oldu.”