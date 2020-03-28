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Eğitim
AA
Haber Giriş: 28.03.2020 - 15:52,Son Güncelleme:/

Bakanı Selçuk'tan videolu 'Evde kal' çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vatandaşlara yeni tip koronavirüsten korunmaları için evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Bakanı Selçuk'tan videolu 'Evde kal' çağrısı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vatandaşlara yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından, "Çocuklardan öğrendik ki birlikte evde yapabileceğimiz çok şey var." değerlendirmesinde bulunarak "Evde kal" etiketiyle video paylaştı. Çocuklar ile ailelerinin cep telefonlarıyla çekip gönderdiği "Evde kal" içerikli mesajlarla hazırlanan videoda Ziya Selçuk, "Biz buradayız. Sen evde kal, sana ihtiyacımız var" dedi.

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