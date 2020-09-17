Bakandan velilere tavsiye: ‘Çocuklarınızı salgın gündeminden uzak tutun’

İl Milli Eğitim müdürlükleri kanalıyla tüm okullara ulaştırılan ‘Uyum Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar’ rehberinde, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri için planlanan tedbirler tüm detaylarıyla paylaşıldı. Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek.

DERS SAATLERİ

Uyum programı, okul öncesi kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak. İmkânlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki gruba ayrılması sağlanacak, her iki grubun uyum programları birbirinden farklı günlerde yapılacak. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak. Çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek, okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek.

YALNIZ DEĞİLLER...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yayınladığı video mesajında velilere şu tavsiyelerde bulundu: “Günlük vaka ve vefat sayıları çocukların yanında rahatça konuşuluyor. Çocuklarımızın, salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok. Onların bilmesi gereken şey, salgından kendilerini korumaları için gerekli tedbirler. Ayrıca ebeveynleri, öğretmenleri, sağlık kurumları ve devletin tüm imkânlarıyla kendilerinin yanında olduğunu bilmeye ihtiyaçları var. Yalnız olmadıklarını içselleştirmeli kuzularımız.”