Bakan'dan sürpriz ziyaret

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Erzincan’da temas ve incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzincan Ortaokuluna program dışı bir ziyaret gerçekleştirerek öğrenci ve öğretmenlere sürpriz yaptı. İlk olarak sınıfları dolaşan Bakan Tekin, öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi. Daha sonra okulun öğretmenler odasında meslektaşlarıyla bir araya gelen Bakan, eğitimcilerin görüş ve önerilerini aldı. Öğretmenler, sürpriz ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Bakan Tekin'e teşekkürlerini sundu.

Ziyarette Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Strateji Geliştirme Başkanı Ercan Türk, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar da yer aldı.