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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 30.09.2020 - 13:35 | Son Güncelleme:

Bakan'dan Psikolojik Danışmanlar Günü mesajı

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Bakan'dan Psikolojik Danışmanlar Günü mesajı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 30 Eylül Psikolojik Danışmanlar Günü’nü sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla kutladı.

Bakan Selçuk, mesajında şunları söyledi:
“Yaşanan her zorlu süreçte kendi derdini bir kenara koyup insanımızın derdiyle ilgilenen, çocuklarımızın yüreğine dokunan tüm meslektaşlarımın ve meslektaş adaylarımızın Psikolojik Danışmanlar Günü’nü kutlarım.
#30eylülpsikolojikdanışmanlargünü”

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