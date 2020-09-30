Bakan'dan Psikolojik Danışmanlar Günü mesajı

Bakan Selçuk, mesajında şunları söyledi:

“Yaşanan her zorlu süreçte kendi derdini bir kenara koyup insanımızın derdiyle ilgilenen, çocuklarımızın yüreğine dokunan tüm meslektaşlarımın ve meslektaş adaylarımızın Psikolojik Danışmanlar Günü’nü kutlarım.

#30eylülpsikolojikdanışmanlargünü”