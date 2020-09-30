Hürriyet Eğitim
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Bakan'dan Psikolojik Danışmanlar Günü mesajı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 30 Eylül Psikolojik Danışmanlar Günü’nü sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla kutladı.
Bakan Selçuk, mesajında şunları söyledi:
“Yaşanan her zorlu süreçte kendi derdini bir kenara koyup insanımızın derdiyle ilgilenen, çocuklarımızın yüreğine dokunan tüm meslektaşlarımın ve meslektaş adaylarımızın Psikolojik Danışmanlar Günü’nü kutlarım.
#30eylülpsikolojikdanışmanlargünü”
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