Bakandan öğretmenlere okul temelli mesleki gelişim çağrısı

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Havaalanında il protokolü tarafından karşılanan Bakan Özer, ilk olarak Bahçekapı İlkokuluna geçti. Burada okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Bakan Özer, yapımı tamamlanan okul kütüphanesinin açılışını yaptı. Bakan Özer daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Öğretmenlerle sohbet edip Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin öğretmenlere bilgi veren Bakan Özer, Bakanlığın artık okul temelli mesleki gelişim programına geçtiğini bu doğrultuda istedikleri eğitim programlarını okul yönetimine bildirmelerini istedi.

Bakan Mahmut Özer’e Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve öğretmenler eşlik etti.

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855 BİN DERSLİKLE YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM

Okul kütüphanesi açılışının ardından Elazığ Valiliği’ne geçen Bakan Özer, kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime devam edildiğini aktardı ve şöyle konuştu:

“Sağlık Bakanlığı Mart ayı itibariyle kurallarda değişiklik yaptı. Artık okulların bahçesinde maske kullanılmıyor. Sadece okul ortamında maske kullanılıyor. Aynı zamanda herhangi bir 2 vaka olduğu zaman yüz yüze eğitim ara vermiyoruz. Eğitim sistemimizde bulunan 855 bin derslikte yüz yüze eğitime ara vermeden eğitim öğretime devam ediyoruz. Bu 1,5 yıl aradan sonra tüm öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte başardığımız çok büyük bir başarı hikayesi. Allah’a şükür 1,5 yıl aradan sonra hiçbir eğitime ara vermeden yüz yüze eğitime devam ettik. Elazığ’ımızdaki tüm öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Maskeyle ders anlattılar. Aşılanma oranı ülke ortalamasının çok üzerinde seyretti. Öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Maske ile ders dinlediler. Velilerimize çok teşekkür ederim. Okullarda çocuklara kurallara uyması noktasında sürekli destek verdiler. Başarılı bir şekilde bu süreci bu noktaya getirdik. Bundan sonrada hiçbir sıkıntı olmadan bu dönemi bitireceğiz. Uzun aradan sonra Elazığ’dayız. Bugün valimiz, vekillerimiz, başkanlarımız ile birlikte Elazığ’da eğitimin genel resmine bakacağız. Kalitesi nasıl, nasıl iyileştirebiliriz. İhtiyaç noktasında yeni eğitim birimlerinin kurulması, alt yapı ihtiyaçlarını güçlendirme, hangi okullara ihtiyacımız var kapsamında değerlendireceğiz”

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5 YAŞTAKİ OKULLAŞMA ORANINI YÜZDE 90’NA ÇIKARDIK

Programları kapsamında Elazığ Valiliği’nde İl Değerlendirme toplantısına katılan Bakan Özer, Elazığ’daki eğitimin masaya yatırıldığı toplantının ardından okullaşma oranı hakkında da bilgi verdi:

“Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni dönemde en ağırlık verdiğimiz alanlardan bir tanesi okul öncesi eğitimde okullaşma oranları artırmaktır. Tüm illerimizde yeni anaokulları yapıyoruz ve açıyoruz. 2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane yeni ana sınıfı açacağız. Şuna kadar 94 tane yeni anaokulunu açtık. 7 bin 500 ana sınıfını da hizmete aldık. Dolasıyla 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 78’den yüzde 90’na çıkardık. Hedefimiz 2022 yılının sonunda bunu 5 yaşı yüzde 10’e, 4 yaştaki yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70’e ve 3 yaştaki yüzde 14 olan okullaşma oranını da yüzde 50’ye çıkarmak istiyoruz. Tüm planlarımız buna göre devam ediyor.”

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ELAZIĞ’A 1 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

2022 yılında Elazığ’a Milli Eğitim Bakanlığı olarak tahsis ettikleri bütçenin 364 milyon TL olduğunu aktaran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: “Uzun aradan sonra Elazığ’dayız. Valimiz, vekillerimiz, başkanlarımızla birlikte Elazığ’da eğitimin genel resmine baktık. Kalitesi nasıl, nasıl iyileştirebiliriz? İhtiyaç noktasında yeni eğitim birimlerinin kurulması, alt yapı ihtiyaçlarını güçlendirme, hangi okullara ihtiyacımız var kapsamında değerlendirdik. Dolayısıyla İl Değerlendirme Toplantısında 364 milyonluk mevcut yatırımlara ilave olarak 1 milyarlık yatırımı Elazığ’a kazandırmış olduk. Toplam 2022 yılı içerisinde bütçemizi de 1.3 milyara çıkarmış olduk. Bu yatırımların tamamının Elazığ’ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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DEPREM SONRASI ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Elazığ depremi sonrası hasarlı okul binaları ile ilgili çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bakan Özer yeni yapılacak okul binalarıyla ilgili de şöyle konuştu: “2020 yılındaki depremden sonra güçlendirme ve yık yap programları ilimizde hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu yık yak çalışmalarını ve güçlendirme çalışmalarını 2022 yılı içerisinde tamamlayacağız. Okullarımızın onarımları için 12 milyonluk bir bütçe tahsis etmişiz. 48 milyon ilave bütçe vererek 60 milyona çıkarmış olduk.

ELAZIĞ’A 22 ANAOKULU, 10 İLKOKUL, 6 ORTAOKUL, 9 LİSE

Yaklaşık 221 milyonluk bir bütçe ile 2022 yılı içerisinde 22 tane bağımsız anaokulunu hizmete alacağız. 14 anaokulunu merkezde, Kovancılar ilçesinde 2 tane ve Ağın, Arıcak, Baskil, Alacakaya, Karakoçan ile Sivrice ilçelerine birer tane yapacağız. Elazığ’a 10 tane yeni ilkokul yapımını karara bağladık. Karakoçan 1 tane 16 derslikli okul, merkeze ise 9 tane yeni ilkokul yapacağız. Toplam 96 derslikli ilkokulu kazandıracağız. Bununda yaklaşık maliyeti şu an itibarıyla 135 milyonluk bir yatırım. Elazığ’a 6 tane yeni ortaokul yapma kararı aldık. Alacakaya ve Maden ilçelerine 1, merkeze 4 olmak üzere 6 tane okulumuzu 2022 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Buda 140 milyonluk bir yatırım. Yine ihtiyaca binaen 9 tane lise yapmak kararı aldık. Karakoçan, Palu, Ağın, Keban, Maden ve Kovancılar ilçelerine birer, merkeze 3 tane olmak üzere. Buda yaklaşık 202 milyonluk ilave yatırımı gerektiriyor. Depremden sonra TOKİ’nin yeni yerlerde doğal olarak yeni eğitim birimlerine ihtiyaç var. Onlarla ilgili de 2 tane ilkokul, 1 tane ortaokul ve 2 tane liseyi yatırım programına aldık. Buda yaklaşık 144 milyonluk bir ilave yatırım olacak.

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ELAZIĞ’A ÖĞRETMENEVİ

Elazığ’da öğretmenevi ihtiyacı var. Öğretmenevi ihtiyacını karşılamak için 130 yatak kapasiteli yeni öğretmenevini ilimizin yatırım programına dahil ettik. Yine Elazığ’ın en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi Milli Eğitim Müdürlüğünü bağımız binasıdır. Bunu da yatırım programına dahil ettik. Dolasıyla il değerlendirme toplantısında 364 milyonluk mevcut yatırımlara ilave olarak 1 milyarlık yatırımı Elazığ’a kazandırmış olduk. Toplam 2022 yılı içerisinde bütçemizde 1.3 milyara çıkarmış olduk. Bu yatırımların tamamının Elazığ’ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hakikaten büyük bir yatırım. İnşallah hızlı bir şekilde bunlar yapılır. Elazığ’daki eğitimin kalitesinde bundan sonra farklı şeyleri konuşur hale geliriz. Biz ülkemizin tüm illerinde ve ilçelerinde eğitimi, öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda eğitim alması için, kalitesini sürekli artırmaya özen gösteriyoruz. Elazığ’da bizim için çok kıymetli. Onun için bu yatırımları canı gönülden ilimize vermekten büyük mutluluk duyduk.”

KADIN ÖĞRETMENLER ERKEK ÖĞRETMENLERİ GEÇTİ

Açıklamalarının ardından Elazığ’ın 1’inci derece deprem bölgesi olması dikkate alınarak tasarlanan ve 1 yıl 1 ayda inşaatı tamamlanan 24 derslikli 830 öğrencinin öğrenim görebileceği Elazığ Limak Ortaokulu’nun resmi açılış töreninde konuşan Bakan Özer, Türkiye’de kadın eğitimci oranlarının ilk defa erkekleri geçtiğini belirterek kadın öğretmen oranının yüzde 40’tan yüzde 59’a çıktığını söyledi ve şöyle devam etti: “İnşallah 81 ilimizde mutlaka il müdür yardımcılarından 1 tanesini kadın öğretmenlerimizden yapacağız. Okul müdürleri, şube müdürlerini de aynı yaklaşımla kadın öğretmenlerimizden yapacağız ve kadınlarımızın eğitimdeki ve yönetimdeki temsiliyetlerini artıracağız.”