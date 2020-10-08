Bakan’dan maske mesafe uyarısı

2020-2021 eğitim öğretim sezonunda yeni bir sayfa açılıyor. 12 Ekim Pazartesi günü ilkokul 2,3,4 ve 8'inci sınıflar ile 12'nci sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Ayrıca köy okullarında da tüm kademeler sınıflarda olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Bakan Selçuk mesajında öğrencilerin okullarda güvende olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Okullarımız 12 Ekim itibariyle beş sınıf düzeyinde daha yüz yüze eğitime başlıyor. Okullarımızda güvendeyiz ancak evinde öğrenci olsun olmasın, dışarıda herkesin tedbiri, özeni gerek. Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen, evlatlarımız için maske, mesafe..”