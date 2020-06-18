Bakandan LGS hatırlatması: Maskeler çıkabilir

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Her öğrenci için okullara maske gönderildi. Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız. Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu’nun önerdiği şekilde ‘sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği’ yönündedir.” Milli Eğtim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında akıllara takılan maske kullanımı konusunda açıklamalarını yineleyerek, sosyal medya hesabından öğrenci ve ailelerine ‘Sınav esnasında maske, koşullara uyularak çıkarılabilecek’ duyurusunu tekrarladı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Her öğrenci için okullara maske gönderildi. Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız. Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu’nun önerdiği şekilde ‘sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği’ yönündedir.”

İŞTE LGS TEDBİRLERİ

◊ MEB, LGS kapsamında 20 Haziran’da yapılacak merkezi sınavda öğrencilerin sağlığına ve güvenliğine ilişkin ek tedbirler içeren yazıyı illere gönderdi.

ADAYLAR BEKLEMEDEN ALINACAK: Öğrenciler sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde bekletilmeden okul bina ve salonlarına alınacak.

SOSYAL MESAFE SAĞLANACAK: Yerlerine oturduklarında diğer öğrencilerle aralarında sosyal mesafe sağlandıktan sonra isteyen öğrenci maskesini çıkararak sınava devam edebilecek.

AYNI ANDA ÇIKILMAYACAK: Gerek birinci oturum sonunda gerekse sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak. Binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla, gerekirse sınıf sınıf olmak üzere sosyal mesafeyi koruyacak şekilde öğrenciler gerekli önlemler alınarak sınav salonu ve binadan çıkartılacak.

VELİLERE BAHÇE YASAK: Öğrencilerin sağlığı için veliler, okul bahçesine giremeyecek. (◊ AA)