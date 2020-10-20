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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 20.10.2020 - 14:35 | Son Güncelleme:

Bakan'dan 'görülmemiş işbirliğine' teşekkür

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Bakan'dan 'görülmemiş işbirliğine' teşekkür
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda salgın sürecinde herkesin eğitim için uyum ve uzlaşı içinde çalıştığını belirterek çocuklar adına teşekkür etti.

"Ben böyle bir işbirliğini bugüne kadar görmedim" diyen Bakan Selçuk, mesajında şunları söyledi:
"Senelerdir okullardayım. Şunu biliriz ve söyleriz: Öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki, işbirliğidir. Öğretmen-veli, öğretmen-okul yöneticisi, okul yöneticisi-il/ilçe müdürü arasındaki ilişki bir işbirliğidir. Bu işbirliğinin sağlıklı ilerlemesi, her zaman çocuğun faydasına olur ama bazen aksar, kırılır bir yerlerde. Benim gördüğüm, şu süreçte gerek yüz yüze gerek uzaktan eğitimle gerekse Kovid-19 sürecinde olsun, herkes birbiriyle müthiş bir uyum ve uzlaşı içinde. Ben böyle bir işbirliğini bugüne kadar görmedim. Bu zor şartlarda herkes çözümün bir parçası olmak için çalışıyor. Öyle bir gayret ki bunu hiç unutmayacağım. Bize omuz veren herkese, vazifesi olsun olmasın herkese, ülkemin çocukları adına teşekkür ediyorum."

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