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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 19.11.2020 - 17:21 | Son Güncelleme:

Bakan’dan Dünya Felsefe Günü mesajı

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Bakan’dan Dünya Felsefe Günü mesajı
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UNESCO'nun 2002 yılından beri düzenlediği Dünya Felsefe Günü, her yıl kasım ayının üçüncü perşembe günü kutlanıyor.

UNESCO bu yılki kutlama mesajında Mevlana'nın sözlerine yer verdi. Yapılan paylaşımda Mevlana'nın "Sesini değil, sözünü yükselt; çiçekleri büyüten yağmurdur, gök gürlemesi değil" sözü yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Dünya Felsefe Günü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Selçuk sosyal medyada yayımladığı mesajda, "İnsanın hikâyesinin olduğu her yerde felsefe vardır. Kendi varlığımız ve bizim dışımızdaki her varlığın özüne saygı göstermek, yargılamadan önce düşünmeyi ve sorgulamayı öğrenmek için felsefe hepimize gerekli” ifadelerini kullandı.

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