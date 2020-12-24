Bakan’dan Bucak’a Z-kütüphane sözü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerle her hafta bir ilde yaptığı online toplantısını bu hafta Burdurlu öğretmenlerle gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitim uygulaması ile yapılan toplantıya Burdur genelinden yaklaşık 300 öğretmen katıldı. Öğretmenlerle sohbet eden ve isteklerini değerlendiren Bakan Ziya Selçuk, isteyen öğretmenlere de söz hakkı vererek dinledi.

Bakan Ziya Selçuk, toplantıya Bucak’tan katılan dört öğretmene ve Ertuğrul Gazi Ortaokulu İngilizce öğretmenlerinden Ömer Abalı ve küçük kızı Elif Abalı’ya da söz hakkı verdi. Bakan Selçuk, kendisiyle sohbet eden Elif Abalı’ya kitap okumayı çok sevdiğini söylemesi üzerine kitap hediye etti. Öğretmen Ömer Abalı ise Bakan Ziya Selçuk’u Bucak’a salep içmeye davet etti. Ömer Abalı ayrıca Bakan Ziya Selçuk’a Bucak’ta yeni yapılan ve Burdur’un en büyük ortaokulu olan Ertuğrul Gazi Ortaokulu’nun eksikleri olduğunu dile getirerek, modern Z-kütüphane talebinde bulundu. Bakan Ziya Selçuk, kütüphanenin açılması için yardımcı olacağının sözünü verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk pandemi döneminde öğretmenlere başarılar ve kolaylıklar diledi.