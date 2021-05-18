Bakan’a Kuzey Makedonyalı mevkidaşından ziyaret

Bakan Selçuk ziyareti sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: “Kuzey Makedonyalı mevkidaşım Sayın Mila Carovska ve heyetiyle Bakanlığımızda bir araya geldik. Mesleki eğitim, öğretmen eğitimleri ve Türkçenin yaygınlaştırılması başta olmak üzere birçok konuda tecrübelerimizi paylaşmak için adımlar attık. İş birliğimiz artarak devam edecek.”

YÖK BAŞKANINI DA ZİYARET ETTİ

Mila Carovska Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ı da ziyaret etti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti arasında 22 Şubat 2021'de belgelerin teatisi yoluyla imzalanmış olan mutabakat zaptı ile hayata geçirilen konular ele alındı.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki mevcut ilişkilerin daha ileri seviyelere yükseltilmesi için yapılması gereken hususlar üzerinde istişarelerde bulunuldu.