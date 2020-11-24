Bakana asker sözü

Sivas’ta askerlik yapan öğretmenler de 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel bir video hazırladı. Vatani görevini Sivas’ta yerine getiren askerler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğretmenler gününü, tüm öğrencilerini Çanakkale’de şehit veren Sivas Lisesi önünde çektikleri kliple kutladı.