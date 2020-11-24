Hürriyet Eğitim
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Bakana asker sözü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, askerlik görevini yerine getirdiği Sivas’taki askerlerden “Burası bizde” mesajı gönderildi.
Sivas’ta askerlik yapan öğretmenler de 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel bir video hazırladı. Vatani görevini Sivas’ta yerine getiren askerler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğretmenler gününü, tüm öğrencilerini Çanakkale’de şehit veren Sivas Lisesi önünde çektikleri kliple kutladı.
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