Bakan Ziya Selçuk’tan velilere gülümseten çağrı: Bizzat katılır komşuyu göndermezseniz sevinirim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un meslektaşlarına yaptığı çağrıyla Türkiye’nin 81 ilinde öğretmenler dijital veli toplantıları düzenliyor. Türkiye’nin en büyük veli toplantısında öğretmenler herkes için yeni olan bu süreçte velilere destek olacak önerilerde bulunuyor, anne babalar ise yaşadıklarına ilişkin paylaşımlar yapıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan Türkiye’nin dört bir yanında yapılan dijital ortamdaki veli toplantıları için gülümseten bir çağrı geldi: “Bizzat katılır komşuyu göndermezseniz sevinirim.”

Daha önce veli toplantılarının önemine işaret eden Bakan Selçuk dijital ortamda öğretmenlere şöyle seslenmişti: “Velilerimiz bu dönemde 24 saat hem anne, hem baba, hem de çocukların eğitiminin öncelikli sorumlusu. Gerçekten yoruldular. Biz bu süreçte çağrı merkezi, kılavuzlar, EBA TV Veli Kuşağı gibi birçok desteği hayata geçirdik. Sizler velilerinizle sürekli bağlantı halindesiniz biliyorum. Artık veli toplantılarını da başlatma zamanı geldi. Lütfen hepiniz imkânlar ölçüsünde veli toplantıları yapmaya başlayın.”

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şimdi de gülümseten bir çağrıyla velilere seslendi. Sosyal medya hesabından “Karşılaştığım en ilginç veli toplantısıydı” diyen Bakan Selçuk, şu paylaşımda bulundu:

'KARŞILAŞTIĞIM EN İLGİNÇ VELİ TOPLANTISIYDI'

Bakan Selçuk, karşılaştığı en ilginç veli toplantısını sosyal medya hesabından şu sözlerle anlattı ve veli toplantısının önemine işaret etti:

“Bir öğrencinin annesinin o gün ‘günü’ olduğu için komşusunu gönderdiği veli toplantısıydı. Dilimiz döndüğünce anlatmıştık komşunun oğlunun okuldaki durumunu. Velinin okulla bağı çok kıymetlidir, ben hep derim; ‘anne babanın okulla olan ilişkisi çocukların ikinci öğretmenidir.’ Velilerimiz sürece ne kadar makul şekilde dahil olursa eğitim o kadar dengeli devam eder. Şimdi ülke genelindeki öğretmenlerimiz Türkiye’nin en büyük veli toplantısını düzenliyor, 81 ilde öğretmenlerimiz dijital toplantılar ile velilerimizle buluşuyor. Hem çocuklarımızın sosyal-duygusal durumlarını desteklemek, teknoloji bağımlılığının önüne geçmek adına sizlere öneri sunmak, çocuklarımızın her türlü kaygısını en aza indirmek için hem de uzaktan eğitim sürecinde velilerimizin okuldan beklentilerini, zorlandıkları noktaları dinleyebilmek için bu toplantıları çok seviyorum. Katılmanız benim için çok değerli. Bizzat katılır, komşuyu göndermezseniz sevinirim.”

TOPLANTILARDA ŞU BAŞLIKLAR ELE ALINIYOR:

- Öğrencilerin sosyal - duygusal durumlarının desteklenmesi, motivasyonlarının yüksek tutulması ve bu süreçte ailelere düşen görevler,

- Pandemi sürecinde okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve aileler arasında sağlıklı iletişimin önemi,

- Velilerin uzaktan eğitim sürecinde okullardan ve öğretmenlerden beklentileri,

- Uzaktan eğitim sürecinde olası teknoloji bağımlılığının önüne geçilmesinde ailelerin rolü,

- Çocukların her türlü kaygısının en aza indirgenmesi için gerekli bilgilendirmeler,

- Öğrencilerin EBA TV ve canlı derslere katılmalarının önemi ve bu derslere katılım durumlarının takibi,

- Ders çalışma stratejileri, bireysel/grup rehberliği ve öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgiler,

- Sınava girecek öğrencilerin sınavla ilgili kaygıları ve sınav uygulamasına yönelik bilgilendirme.