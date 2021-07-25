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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 25.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bakan Ziya Selçuk: Eylülde yüz yüze...

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Bakan Ziya Selçuk: Eylülde yüz yüze...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitim ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamasında salgının önüne geçilebilmesi için aşılanmanın önemine dikkat çeken Selçuk, “Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir” dedi.

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