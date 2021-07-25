Bakan Ziya Selçuk: Eylülde yüz yüze...

Açıklamasında salgının önüne geçilebilmesi için aşılanmanın önemine dikkat çeken Selçuk, “Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir” dedi.