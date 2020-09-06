Bakan Yardımcısı Denemeç G20 eğitim Bakanları toplantısında

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan tarafından dönem başkanlığı sürdürülen G20 kapsamında G20 Eğitim Bakanları toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıya, Türkiye'nin yanı sıra diğer G20 üyesi ülkeler, Avrupa Birliği davetli ülkeler Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uluslararası kuruluşlardan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İslam Kalkınma Bankası (IDB), Körfez Ülkeleri için Arap Eğitim Bürosu (ABEGS), Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) katılım sağladı. Toplantıda 2020 yılı G20 gündeminde yer alan, ‘Erken Çocukluk Döneminde Teknoloji Kullanımı’, ‘Eğitimde Uluslararasılaşma’ ve ‘Pandemi Döneminde Eğitimin Sürekliliği’ konuları görüşüldü ve G20 Eğitim Çalışma Grubu tarafından hazırlanan bildiri kabul edildi.

‘EĞİTİMDE ULUSLARARASILAŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR’

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, toplantıda yaptığı konuşmada, kaliteli erken çocukluk eğitiminin ilerleyen okul yıllarında dört işlemi ve okuma yazmayı öğrenmeyi kolaylaştırdığını söyledi. Denemeç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Güvenli ve iyi donatılmış oyun alanı benzeri sınıflarda, iyi eğitilmiş okul personeli rehberliğinde çocukların oyun oynamalarına, etkileşim kurmalarına, birbirlerini anlamalarına izin vererek duygusal ve sosyal becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak daha önemli. Eğitimde uluslararasılaşmaya gelince, radikalleşmeyi, ırkçılığı, yabancı düşmanlığını azaltmak ve toplumlar arasında köprüler inşa etmek için sanırım bugün daha önce hiç olmadığı kadar eğitimde uluslararasılaşmaya ihtiyacımız bulunuyor. Bu nedenle çocuklarımızın diğer kültürleri ve inançları anlamalarına, çevresel problemler konusunda haberdar olmalarına, politik sorunlardan arınmış objektif tarih eğitimi almalarına izin vermemiz gerekmektedir. Ayrıca eğitimde uluslararasılaşma yükseköğretim düzeyinde karşılıklı öğrenmeyi mümkün kıldığı için günün sonunda yoksulluğa ve göçe neden olan ekonomik sorunlarla başa çıkmaya katkı sağlayacak.

VİZE SORUNLARI VE DİPLOMALARIN TANINMASINA ÇÖZÜM BULMALIYIZ

Hareketlilik ve evde uluslararasılaşma yoluyla uluslararasılaşmayı teşvik ederek çocukların küresel vatandaşlar olarak yetiştirilmesine ihtiyaç var. Vize sorunları, diplomaların tanınması ve kalite güvencesi gibi hareketliliği zorlaştıran engellere çözüm bulmalıyız. Sanal hareketliliği kullanarak, müfredata diğer kültürleri daha fazla dahil ederek, tarih eğitiminde daha objektif olarak ve duygusal ve sosyal becerileri daha iyi kazandırarak evde uluslararasılaşmayı teşvik etmeliyiz. Eğitimde sürekliliği sağlamak için güvenilir, zengin, içermeci ve erişilebilir bir çevrimiçi öğrenme platformunun önemine vurgu yapmak istiyorum. Türkiye'de yaklaşık 18 milyon öğrenci bakanlığımızın çevrimiçi öğrenme platformundan yararlandı. Uzaktan eğitim süreci boyunca 2.9 milyar tıklanmayla küresel çapta en çok ziyaret edilen eğitim siteleri içinde üçüncü sırada yer aldı. Pandemiden sonra bu platformlar yüz yüze eğitimi tamamlayarak çok faydalı olacak ve eğitim sistemlerimiz daha dayanıklı hale gelecek."