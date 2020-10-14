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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 14.10.2020 - 11:41 | Son Güncelleme:

Bakan: Uzaktan eğitimde müfredat nasıl yetişecek?

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Bakan: Uzaktan eğitimde müfredat nasıl yetişecek?
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Karma bir modelle öğrencilerin, eğitimlerine haftanın iki günü okulda yüz yüze, diğer günler uzaktan eğitimle devam edeceğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu nedenle müfredatta bir azalma söz konusu değil. Uzaktan eğitimde ders takibinin aksatmadan yapılması, uzaktan eğitime gereken önemin verilmesi yolundaki telkinlerimiz bu yüzden" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, ‘Hocam bir dakika, bir sorum var’ başlığıyla hazırlanan videolu bir paylaşım yaptı. Selçuk, videoda, "Haftanın iki günü okulda ders yapılıyor ama müfredat nasıl yetişecek?" sorusuna yanıt verdi. Sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda, ders saatlerinin yüz yüze eğitimde azaltıldığını belirten Selçuk, şunları söyledi:
"Ama müfredat, uzaktan eğitimle bütünsel olarak verilmeye devam ediyor. Bu süreçte, karma bir modelle öğrencilerimiz, eğitimlerine haftanın iki günü okulda yüz yüze, diğer günler uzaktan eğitimle devam edecek. Bu nedenle müfredatta bir azalma söz konusu değil. Uzaktan eğitimde ders takibinin aksatmadan yapılması, uzaktan eğitime gereken önemin verilmesi yolundaki telkinlerimiz bu yüzden. TRT EBA kanalları ile okuldaki dersler birbirini tamamlayıcı bir nitelikte hazırlandı."

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