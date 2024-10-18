Bakan Tekin'le gülümseten diyalog

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Bakan Tekin, ziyaretleri kapsamında Erzurum’dan Siirt’e giderken Bingöl, Muş ve Batman’ın köy okullarını ziyaret etti. İlk olarak Bingöl Karlıova Kargapazarı Köyü İlkokuluna giden Bakan Tekin, öğrenci ve öğretmenlere sürpriz yaptı. Sınıf öğretmeni ve öğrenciler, kapıdan içeri giren Bakan Tekin’i görünce şaşkınlık yaşadı. Ziyaret esnasında gülümseten anlar da yaşandı. Bakan Tekin’in öğrencilere, “Beni tanıdınız mı?” sorusu üzerine bir öğrenci, “Millî Eğitim Bakanısınız, yürüyüşünüzden anladım” dedi.

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Bakan Tekin daha sonra Muş Mercimekkale İlkokuluna gitti. Sınıfın kapısını çalarak içeri giren Bakan Tekin’i bir anda karşısında gören sınıf öğretmeni ve öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi, ziyaretinden dolayı duydukları mutluluğu ve heyecanı dile getirdiler. Bakan Tekin, okulun öğretmenler odasında meslektaşları ile sohbet etti, görüş ve önerilerini dinledi.Bakan Tekin, ziyarette öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti taleplerini dinledi. Sınıf öğretmenleri, bu yıl birinci sınıflarda uygulanmaya başlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne ilişkin memnuniyetlerini ifade ettiler.Bakan Tekin’in son olarak 2017 yılında terör saldırısında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın ilk atandığı ve daha sonra adının verildiği Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesine sürpriz ziyarette bulundu. Şehit Şenay Aybüke Yalçın’ın ilk görev yeri olması dolayısıyla hatırasına sahip çıkmak amacıyla okulu ziyaret eden Bakan Tekin’i bir anda okul bahçesinde karşılarında gören öğretmen ve öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Tekin, öğrencilerle sohbet ederken lise öğrencileri için yapay zeka destekli “MEBİ” platformunu anlattı. Öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde hedeflerine daha etkin şekilde ulaşabileceği, yenilikçi öğrenme süreçlerini kendilerine göre şekillendirebileceği bireysel öğrenme ortamı olan MEBİ platformunun önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacaklarını kaydetti.