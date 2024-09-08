Bakan Tekin’in yeni eğitim yılı mesajı

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Bakan Tekin eğitimin tüm paydaşlarına seslendiği mesajında şunları söyledi:

“Eğitim Ailemizin Kıymetli Mensupları, yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’na Türk eğitim tarihinde bir dönüm noktası oluşturacağına inandığımız ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ ile adım atıyoruz. Eğitim öğretim programlarımızı çağın gereklerine uygun biçimde yeniden hazırladık ve yüzde otuz beş oranında sadeleştirdik. Beceri temelli bu modelin getirdiği dönüşümün eğitim sistemimizin bir çok meselesine çözüm sağlayacağını inanıyorum. Yeni programlarımız; okul öncesi (ana sınıfı), ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıf düzeyinde uygulanacak. Bu eğitim öğretim yılında öne çıkaracağımız ikinci projemiz, millî bir sorumluluk olarak gördüğümüz mesleki ve teknik eğitimdir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için hazırlanan ’Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi’nde ‘Herkesin Bir Mesleği Olmalı’ anlayışını esas aldık. 2024-2025 eğitim öğretim yılında hassasiyetle üzerinde duracağımız üçüncü husus ise okul-aile iş birliğidir.

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TÜRKİYE YÜZYININ HAKKINI VERECEĞİZ

Biz yaklaşık 20 milyon öğrencimiz, 1,2 milyon öğretmenimiz, eğitim çalışanımız ve milyonlarca velimizle çok büyük bir aileyiz. İnanıyorum ki biz el birliğiyle birbirimizi destekleyerek, elimizi taşın altına koymaktan imtina etmeyerek yeni nesillerin inşasında üzerimize düşeni yapacak ve ‘Türkiye Yüzyılı’nın hakkını vereceğiz. Ve sevgili öğrencilerim. 2024-2025 eğitim öğretim yılının kendinizi daha iyi tanıdığınız, becerilerinizi keşfettiğiniz, iyilikte yarıştığınız, üreterek geliştiğiniz bir okul yılı olmasını diliyor; hepinizin gözlerinizden öpüyorum.”