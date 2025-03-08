Bakan Tekin’in Dünya Kadınlar Günü mesajı

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Bakan Tekin paylaşımında; “Yaşamın her alanında emekleriyle, başarılarıyla ve varlıklarıyla hayata anlam ve değer katan, başta aile olmak üzere toplumun en temel yapı taşı olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle, sabrın, şefkatin ve özverinin en güzel örneklerini sergileyerek çocuklarımızın geleceğe umutla bakması için büyük bir gayretle çalışan kıymetli kadın öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum. Eğitime adanmış hayatlarıyla bizlere ilham veren şehit kadın öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, yüce Allah’tan kendilerine rahmet diliyorum” dedi.